أحمد موسى يهاجم قطر: دويلة تنفذ رغبات إسرائيل .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يستطيع أحد في دويلة قطر الحديث عن فعالية أي لقاح.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" العلماء المتخصصين هم المنوط بهم الحديث عن أمان وفعالية أي لقاح لانهم يطلعون على كافة الأبحاث المنشورة المرتبطة بأي لقاح يتم الإعلان عنه ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" قناة الجزيرة الإرهابية لا تجرؤ على نشر أي اخبار ضد دويلة قطر أو اسرائيل ولا يجرؤ صحفي في الجزيرة على نشر اي خبر عن اسرائيل إلا بعد الرجوع إلى اسرائيل".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" ما علاقة قناة الجزيرة الإرهابية بمصر وأحداثها الداخلية"، مضيفا:" دويلة قطر تنفذ رغبات اسرائيل ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى :" لا مصالحة مع قطر إلا بعد تنفيذ المطالب التي تم تحديدها، وقطر وإعلامها يوجهون السباب ويشنون حملات ممنهجة ضد مصر بشكل متكرر ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لا يصح التصريح باي معلومة خاطئة حول فيروس كورونا واللقاحات التي يتم الإعلان عنها ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أنه يجب عدم الانسياق خلف المعلومات المغلوطة حول لقاحات كورونا، ويجب الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط ".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية لن تضر مواطنيها بجلب اللقاح الصيني لأن اللقاح الصيني حصل على الموافقة من منظمة الصحة العالمية وتم تسجيله في دولة الإمارات الشقيقة".





وتساءل الإعلامي أحمد موسى:" هل اللقاح الصيني حلال على تركيا وحرام على مصر؟، مضيفا:" العلماء المتخصصون هم المسؤولون عن تحديد صلاحية أي لقاح يظهر للوقاية من فيروس كورونا ".



