كنت عايز أشوف الطموح.. أحمد موسى يقصف جبهة رمضان صبحي بعد الهزيمة من الاتحاد

هنّأ الإعلامي أحمد موسى، نادي الاتحاد السكندري بالفوز على نادي بيراميدز في أولى مباريات الدوري الممتاز، قائلاً: "الاتحاد سيد البلد".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الاتحاد جاب هدف الفوز في آخر ثانية وكنت عايز أشوف رمضان صبحي والطموح والتألق كما قال سابقًا وكان باين الطموح في الملعب".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: " بيراميدز مش الفرقة اللي مدفوع في عناصرها مبالغ كبيرة".

وانتهت أحداث المباراة التي تقام بين فريقي بيراميدز والاتحاد السكندري بفوز سيد البلد بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.





ولم ينتظر رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتهاء اليوم حتى يقيموا ترند على رمضان صبحي أو ما يصفوه بـ "التحفيل"، بعد الأحداث التي دارت خلال المباراة من رمضان وشريف إكرامي لاعبا بيراميدز وعمار حمدي صاحب هدف الاتحاد السكندرى وحسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر.





وتعدّدت المكاسب للمدير الفني حسام حسن، بعد أن حصد ثلاث نقاط مهمين في الوقت المحتسب بدل من ضائع، بالبدلاء الثلاثة الذي دفع بهم بعد الدقيقة 90 ليفقدوا بيراميدز ثباتهم ويخترقون الدفاع ويسجلون هدف الفوز.





وأظهر عمار حمدي أهلاويته على لاعبي الأهلي السابقين "رمضان صبحي وشريف إكرامي"؛ سجل الفتى الذهبي لدى الاتحاد السكندري هدف رائع في مرمى شريف إكرامي وأشار له بعد التسجيل إشارة تعني "المال"، وذلك تنويهًا منه لرحيل نجل وحش إفريقيا عن النادي الأهلي.





وراوغ حمدي رمضان صبحي في بمهارة رائعة، موجهًا له إشارة لكي يمنع الكلام كما فعلها رمضان في التنويه عن صفقة انضمامه لنادي بيراميدز قبل بداية الموسم الجديد.