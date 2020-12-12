فضل الصدقة الجارية وثوابها على الميت

قال الدكتور كارم الفقي، الداعية الإسلامي، إن الصدقة الجارية هي كل عملٍ يستمر أجره وثوابه حتى بعد موت الإنسان، وانتقاله إلى جوار ربه، وهي استثمار صالح في الحسنات، وباب أجرٍ مفتوح لتكثير الأعمال الصالحة في الميزان حتى بعد الموت، والصدقة الجارية من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ومن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أن جعل لهم أبواب أجرٍ كثيرة، كالصدقة الجارية. ‏





وأضاف "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلامية نشوى مصطفى، في برنامج "بنت البلد"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم السبت، أن الصدقة تنقسم إلى نوعين صدقة النافلة، والصدقة المفروضة وهي الزكاة الواجبة، وصدقة النافلة تشمل أوجه الإحسان إلى الفقراء والمساكين من أموال غير الزكاة، حيث حث الإسلام على البذل والعطاء، مشيرًا إلى أن صدقة التطوع لا تقتصر على نوعٍ واحدٍ من أعمال الخير، وإنما تشمل الكثير من الأعمال، فكل معروفٍ صدقة.



