تناول 3 وجبات مؤشر للإصابة بمرض السكري

والنتيجة هي تهديد دائم لمستويات السكر في الدم غير المقيدة.





إحدى العلامات الدالة على إصابتك بارتفاع نسبة السكر في الدم ، وبالتالي فإن داء السكري من النوع 2 هو الجوع المفرط أو زيادة الشهية ، والمعروف طبيًا باسم كثرة الأكل.





عادة ما تكون الزيادة في الجوع استجابة لأشياء طبيعية مثل التمرينات الرياضية المكثفة أو الأنشطة الشاقة الأخرى ، لكن كثرة الأكل قد تشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم (الجلوكوز).





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