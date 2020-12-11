دراسة تحذر مرضى السكري من تناول الحليب لهذا السبب

يمكن أن يسبب السكري من النوع 2،

مشاكل صحية خطيرة

،

إذا لم يتم التحكم في مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي استهلاك الحليب إلى زيادة إنتاج الأنسولين

،

ولكن بعض الأنواع يمكن أن يكون لها تأثير سلبي بسبب محتواها العالي من الكربوهيدرات.