دراسة : تفاحة واحدة يومياً تقيك من زيارة الطبيب طول العمر

ترتبط فاكهة التفاح بفوائد عديدة، فهي من الأطعمة التي تسهم في تعزيز المناعة ، وتمد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة في التمثيل الغذائي اليومي.





وكشف الموقع "HEALTHLINE" فإن التفاح يحتوي علي مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن ، ومضادات الأكسدة ، ويحمي الجسم من مجموعة من الأمراض ، أهمها ما يلي:









دعم صحة القلب

مقاومة السرطان

تحسين صحة العظام

دعم فقدان الوزن

يحمي من الإصابة من الربو

يحمي من الإصابة بمرض السكري





وعلى الرغم من أن تناول المزيد من التفاح قد لا يرتبط حرفيا بزيارات أقل للطبيب ، إلا أن التفاح غني بالمغذيات ويقدم العديد من الفوائد للوقاية من الأمراض والصحة على المدى الطويل.





بالإضافة إلى التفاح ، توفر العديد من الفواكه والخضروات الأخرى مجموعة مماثلة من العناصر الغذائية والفوائد الصحية.





كما أن تناول تفاحة واحدة ، يوميا ، قد يقي الإنسان ، من زيارة الطبيب ، وهو ما أكدته الأبحاث ، وفقا لما تم اكتشافه ، عن الفوائد العظيمة له .