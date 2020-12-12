ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة : تفاحة واحدة يومياً تقيك من زيارة الطبيب طول العمر

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:15 م
تفاح
تفاح
Advertisements
نورهان رأفت
ترتبط فاكهة التفاح بفوائد عديدة، فهي من الأطعمة التي تسهم في تعزيز المناعة، وتمد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة في التمثيل الغذائي اليومي.

وكشف الموقع "HEALTHLINE" فإن التفاح يحتوي علي مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن ، ومضادات الأكسدة ، ويحمي الجسم من مجموعة من الأمراض ، أهمها ما يلي: 


دعم صحة القلب 
مقاومة السرطان 
تحسين صحة العظام 
دعم فقدان الوزن 
يحمي من الإصابة من الربو 
يحمي من الإصابة بمرض السكري 

وعلى الرغم من أن تناول المزيد من التفاح قد لا يرتبط حرفيا بزيارات أقل للطبيب ، إلا أن التفاح غني بالمغذيات ويقدم العديد من الفوائد للوقاية من الأمراض والصحة على المدى الطويل.

بالإضافة إلى التفاح ، توفر العديد من الفواكه والخضروات الأخرى مجموعة مماثلة من العناصر الغذائية والفوائد الصحية.

كما أن تناول تفاحة واحدة ، يوميا ، قد يقي الإنسان ، من زيارة الطبيب ، وهو ما أكدته الأبحاث ، وفقا لما تم اكتشافه ، عن الفوائد العظيمة له .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة توصي بتناول هذا النوع من الشاي

الأبيض الشفاف.. زوجةمحمد زيدان تثير الجدل فى إطلالة رومانسية احتفالا بعيد ميلاده.. شاهد

أيهما أجمل؟.. ياسمين صبري وهيفاء وهبي بنفس الإطلالة