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يقوي المناعة.. فوائد البصل الأخضر

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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رنا عصمت

يتميز البصل الاخضر برائحة نفاذة قوية تظل عالقة في الفم لساعات طويلة بعد تناول البصل الاخضر مع اي أكلة  كما اعتاد المصريون على تناوله مع الفول في الإفطار أو مع الفسيخ والرنجة .

بحسب موقع healthline اليك فوائد البصل الاخضر التي تجبرك على تناوله رغم رائحته ..


١- البصل الأخضر من الخضراوات التي تساعد على محاربة الأمراض والوقاية منها، وهو يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين C، ويسهم في تقوية المناعة، والحد من الالتهابات، كما يسهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.
٢- البصل الأخضر غني بنسبة كبيرة من مركب كيرسيتين، والمفيد في الحماية من السرطان.
٣- يساعد على التقليل من خطر الإصابة بقرحة المعدة.
٤- البصل الأخضر غني بنسبة كبيرة من "فيتامين ب 1" والمفيد فى زياده معدل حرق الدهون .
٥- البصل الأخضر يحتوي على حمض الفريوليك ومادة الكيرسيتين، والمفيدان في خفض نسبة تخزين الدهون، وتحويلها إلى طاقه.
٦- يسهم البصل الأخضر في منع ارتفاع ضغط الدم، حيث يعمل على تجديد مركب أحادي أكسيد النيتروجين، والمفيد في توسيع الشرايين، وبالتالي تدفق الدم بسهولة في الجسم، والوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

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