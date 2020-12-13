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مرأة

لو لقيت حد منهم خليه صاحبك.. الأسرار الـ10 للشخصيات المتوازنة نفسيا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:03 ص
طبيب نفسي يكشف الأسرار
طبيب نفسي يكشف الأسرار العشر للشخصيات المتوازنة نفسيا
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أسماء عبد الحفيظ

كشف الدكتور مصطفى أبو العزايم عن صفات الشخص المتوازن نفسيا ولا يعاني من أى مرض نفسي. 


وأوضح أبو العزايم، من خلال منشور، عبر صفحته الشخصية بمواقع التوصل فيس بوك، الأسرار العشرة للشخصيات المتوازنة نفسيا.

الأسرار العشر للشخصيات المتوازنة السوية نفسيًا :

١- يمدحون الآخرين.
٢- لا يمدحون أنفسهم.
٣- دائما مبتسمين.
٤- يتركون المجال لمن معهم أن يتحدث.
٥- ينصتون بااهتمام.
٦- الحس الفكاهي موجود دون سخرية من أحد.
٧- يساعدون غيرهم ، فحينما تحتاجهم تجدهم.
٨- يصدقون فى نصحهم.
٩- ينسبون الفضل لأهله.
١٠- يشجعون على النجاح.

واختتم الطبيب النفسي، منشوره، موجها نصيحة، وهي: "إذا كنت تعرف أحدا منهم؛ فتمسك به صديقا لك ما حييت".

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