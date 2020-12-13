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فن

أحمد مجدي يوجه رسالة مؤثرة لشقيقته في عقد قرانها.. صور

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:25 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان احمد مجدى صورا جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، من عقد قران شقيقته.

وعلق أحمد مجدي على الصور: "صعب اعبر عن سعادتي وامتناني للحياة في يوم زي ده.. اختي الصغيرة اتجوزت.. اختي اللي باعتبرها بنتي.. كده اخواتي الجمال الاتنين اتجوزو وباتمنى لهم السلام والصحة والسعادة.. باحبكم".

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كان المخرج مجدى احمد على، نشر صورة من حفل خطوبة ابنته رشا وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

وعلق مجدى أحمد علي، على الصورة: "خطوبة رشا مجدي آخر العنقود، عقبالكم جميعًا".

واقتصر حفل الخطوبة على اهل العروسين وبعض المقربين وذلك التزاما بالاجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد. 

من ناحية أخرى يواصل مجدى احمد على عمليات مونتاج فيلمه الجديد "2 طلعت حرب" بعد الانتهاء من تصوير الفيلم نهائيا، وأنه حاليا يقوم بالانتهاء من الأعمال الصوتية للعمل قبل خروجه للعرض.

 فيلم "2 طلعت حرب" بطولة أحمد وفيق ومحمود قابيل وأحمد مجدي ومصطفى سالم وعبير صبري وسهر الصايغ ومنه فضالي وسمير صبري ودلال عبدالعزيز ومن تأليف هانزاد فكري وإخراج مجدي أحمد على.

 
 

 
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