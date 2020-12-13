طريقة الكول سلو

طريقة عمل الكول سلو من أشهى أصناف السلطة التي يحبها الكبار والصغار، ويتهافتون عليها في المطاعم، وهي صنف لذيذ يمكنك تقديمه على سفرتك ولضيوفك بخطوات سهلة وبسيطة وبأقل مجهود في المنزل.. اليكم الكول سلو، بأكثر من طريقة مختلفة بالمايونيز والكابوتشي، ومثل كنتاكي.

طريقة عمل الكول سلو "زي كنتاكي"

تعتبر سلطة كول سلو من افضل السلطات التي يعشقها الكثير والتي يمكن تطبيقها في المنزل مع كثير من الاكلات ، ونقدم لكِ الطريقة الاصلية لكول سلو في خمس دقائق.

مقادير عمل الكول سلو زي كنتاكي

1 كرنب ملفوف صغير

2 جزر متوسط

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة سكر

1/4 كوب مايونيز

ملح وفلفل



طريقة عمل الكول سلو زي كنتاكي

- يقطع الكرنب إلى النصف ويتخلص من الجزء الأعلى الملازم للساق.

- تقطع أوراق الكرنب قطعًا رفيعة كعيدان الكبريت.

- يقشر الجزر ويبشر.

- يخلط الكرنب المقطع مع الجزر المبشور.

- يمزج عصير الليمون مع السكر والمايونيز ويخلط جيدًا.

- يضاف مزيج عصير الليمون والمايونيز إلى خليط الكرنب والجزر.

- تقلب السلطة جيدا ويعدل المذاق بإضافة قليل من الملح أو الخل إذا استدعت الحاجة.



طريقة عمل الكول بالزبادي

مدة التحضير: 15 دقيقة

الكمية: تكفي لـ 4 أفراد





مكونات الكول سلو بالزبادي :

ثمرة كرنب صغيرة

2 ثمرة جزر مبشور

ربع فنجان مايونيز

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة حليب

ملعقة كبيرة خل أبيض

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ربع ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أسود

علبة زبادي



طريقة عمل الكول سلو بالزبادي :



قومي بتقطيع الكرنب إلى شرائح صغيرة، وابشري الجزر بالمبشرة

في وعاء عميق اخلطي الكرنب مع الجزر، وأضيفي المايونيز ثم الليمون ثم ملعقتين من الحليب السكر وقلبيه

أضيفي ملعقة الخل الأبيض ثم الملح والفلفل الأسود وقلبي الخليط جيدًا ثم اتركيه في الثلاجة وقدميه عند الغداء.

طريقة عمل سلطة الكول سلو بدون مايونيز :

يعشق أغلب الأشخاص أطفالا وكبارا تناول سلطة الكول سلو، لذلك يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل سلطة الكول سلو.





المكونات لعمل سلطة الكول سلو :

ثمرة كرنب

2 ثمرة جزر

3 ملاعق عسل أبيض

ربع كوب زبادي

ملعقة سكر





طريقة عمل سلطة الكول سلو :

ابشري الجزر، وقطعي الكرنب شرائح صغيرة

ضعيهم في وعاء عميق وأضيفي الزبادي والعسل ورشة سكر وقلبي الخليط جيدًا واتركيه في الثلاجة ساعة قبل تناول الوجبة.





طريقة عمل الكول سلو بالمايونيز

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، الاثنين، طريقة سلطة كول سلو.





وتضمنت المقادير الآتي:

كرنب صغير مفروم

جزر مبشور

4 ملاعق سكر

ملعقة صغيرة بصل أبيض مفروم

ملح

ربع كوب لبن رائب

نصف كوب مايونيز





طريقة عمل الكول سلو بالمايونيز

ابشري الجزر، وقطعي الكرنب شرائح صغيرة

ضعيهم في وعاء عميق وأضيفي المايونيز ورشة سكر وقلبي الخليط جيدًا واتركيه في الثلاجة ساعة قبل تناول الوجبة.



طريقة عمل الكول سلو بالكابوتشى

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل سلطة الكول سلو

طريقة عمل الكول سلو بالكابوتشى



كابوتشي

جزر

عسل

مايونيز

بصل أخضر

زبادى

عصير ليمون أو خل





طريقة عمل الكول سلو بالكابوتشى

اخلطي الزبادي والمايونيز وعصير الليمون والملح والعسل الابيض

قطعي البصل قطعا صغيرة وأضيفيه ثم أضيفي الكابوتشي والجزر وغطيها وضعيها في الثلاجة .





طريقة عمل الكول سلو لـ الشيف حسن

بمذاق مميز وجديد يقدم الشيف حسن طريقة عمل سلطة الكول سلو.





المقادير لعمل سلطة الكول سلو الشيف حسن

2 كوب ملفوف (كرنب)

1 كوب ملفوف (كرنب) أحمر

1 جزر متوسط

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة سكر

1/4 كوب مايونيز

ملح

بقدونس مفروم للتزيين





طريقة عمل الكول سلو الشيف حسن

- يقطع الملفوف بنوعيه إلى النصف ويتخلص من الجزء الأعلى الملازم للساق.

- تقطع أوراق الملفوف قطعًا رفيعة كعيدان الكبريت.

- يقشر الجزر ويبشر.

- يخلط الكرنب المقطع بنوعيه مع الجزر المبشور في وعاء عميق.

- يخلط عصير الليمون مع السكر والمايونيز في وعاء آخر.

- يضاف خليط المايونيز إلى خليط الملفوف والجزر.

- تُتبل السلطة بالملح، وتوضع في أطباق التقديم وتُزين بقليل من البقدونس المفروم





طريقة عمل الكول سلو لـ منال العالم

إليكم الطريقة الخاصّة بالشيف منال العالم.





المقادير لعمل كول سلو منال العالم

- أربع ثمرات جزر كبيرة الحجم ويتم بشرها.

- ثمرتا خيار مقشرتان قد سبق بشرهما.

الصوص:

- ملعقتان طعام مايونيز.

- ملعقتان طعام من الخل أبيض.

- ملعقتان طعام لبن حليب.

- ملعقتان صغيرتا الحجم من السكر.

- رشة ملح ورشة فلفل.





طريقة عمل الكول سلو منال العالم

- قومي بخلط مكونات الصوص بمفردها أولًا ثم قومي بإضافة الصوص للجزر والخيار.

- اتركيها ساعتين على الأقل قبل التقديم.





طريقة عمل الكول سلو دايت

قدمت رضوى الشربينى فى برنامجها هى وبس طريقة مميزة لعمل الكول سلو الدايت وهى:





المقادير لعمل كول سلو دايت

كرنب أحمر

كرنب أخضر

عسل

زبادي لايت

مستردة

زعتر

ملح

فلفل

جزر





طريقة عمل كول سلو دايت

تضاف علبة الزبادي إلى ملعقة مستردة عادية أو ديجون أو بذر كتان.

تضاف ملعقة من العسل إلى الخليط.

تقطع ثمرة الكرنب الأحمر مع الأخضر شرائح رفيعة.

يضاف الجزر بعد بشره إلى الكرنب الألوان.

يضاف الخليط من الزبادي إلى المكونات الطازجة مع تتبيله بالملح والفلفل والزعتر.

