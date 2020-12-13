الصحف الإماراتية: بن راشد يطلق حملة أجمل شتاء في العالم.. البحرين تحذر قطر من الممارسات الاستفزازية تجاه مواطنيها.. وحملة سياسية واسعة ضد الإخوان في تونس

تعرف على نسبة نجاح ومدى فعالية لقاح كورونا الروسي

تظاهرات في فرنسا ضد قانون ماكرون للأسبوع الثالث على التوالي

أمريكا تمنح لقاح فايزر الترخيص وتبدأ بتوزيع الجرعات









تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على تصريحات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.









محمد بن راشد: الإمارات تمتلك أجمل شتاء وشعب وخدمات

وبحسب "الإمارات اليوم"، اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات، الهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة، لتنظيم السياحة الإماراتية المحلية، بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية، المعنية بقطاع السياحة والتراث والثقافة والترفيه المجتمعي.









وأضاف أن «الإمارات تمتلك أجمل شتاء.. وتمتلك أجمل شعب.. وتمتلك أجمل خدمات يمكن أن يستمتع بها أي سائح من داخل وخارج الدولة»، متابعًا : «في الشتاء كل شيء جميل.. وعندما يكون الشتاء إماراتيًا فإنه يكون أجمل شتاء في العالم».









كما أطلق بن راشد الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات، التي تشكل امتدادًا للهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، ضمن رؤية تسعى إلى ترسيخ صورة الإمارات مركز جذب سياحيًا، إقليميًا ودوليًا، ومشاركة قصة الإمارات الملهمة للعالم، مؤكدًا أن التسويق السياحي لدولة الإمارات كوجهة واحدة، ضمن مقومات وعناصر جذب متعددة ومتنوعة، يرسخ القطاع السياحي في الدولة كأحد أعمدة اقتصادنا الوطني.









كذلك أطلق حملة «أجمل شتاء في العالم»، وهي أول حملة موحدة للسياحة الداخلية على مستوى دولة الإمارات، وتستمر لمدة 45 يومًا، بمشاركة كل الهيئات السياحية في الدولة، بتنسيق من وزارة الاقتصاد، وبدعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.









نسبة ومدة فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا

وبحسب "البيان"، أعلن رئيس مركز "جاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، أن لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا يتجاوز اللقاحات الأخرى في العالم من حيث مدى السلامة والفعالية.









وصرح جينسبورج، في حوار تليفزيوني، السبت، بأن مؤشرات السلامة والفعالية لـ"سبوتنيك V" تتجاوز ما لدى كل اللقاحات الأخرى، وذلك لأن لقاح مركز "جاماليا" يعتمد على "تكنولوجيات في مجال تطوير اللقاحات تستخدم منذ سنوات".









ورجح رئيس المركز أن لقاح "سبوتنيك V" يضمن عدم إصابة من يتلقاه بالوباء بنسبة ثقة 96% لمدة لا تقل عن عامين وربما لمدة أطول، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تحتاج إلى التأكد اختباريا.









وأوضح جينسبورج أنه خلص إلى هذه الأرقام بناءً على البيانات التجريبية الخاصة بلقاح آخر ضد فيروس إيبولا يعتمد على نفس النموذج الذي تم تطوير "سبوتنيك V" على أساسه.









وأكد رئيس مركز "جاماليا" على صعوبة التنبؤ بمدى فعالية اللقاح ضد الفيروس الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، مرجحا أن هذه المدة لا تزيد عن 4-5 أشهر، بناء على آلية عمل هذا النوع من الأدوية، لكن هذه الترجيحات تحتاج إلى التأكد اختباريا أيضا.









وأصبح "سبوتنيك V" الذي سجلته روسيا في أغسطس الماضي أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.









تظاهرات للأسبوع الثالث على التوالي في فرنسا احتجاجا على مشروع قانون "الأمن الشامل"

وبحسب "البيان"، تظاهر عشرات الآلاف السبت للأسبوع الثالث على التوالي في شوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية احتجاجا على مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي يعتبرون أنه "يقضي على الحريات".









وشهدت التظاهرتان السابقتان أعمال عنف وصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين وصفتهم السلطات بأنهم "مشاغبون" أو "مخربون"، خصوصا في باريس.









وجمعت التظاهرات حوالي 60 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا بحسب المنظمين، فيما قدر وزارة الداخلية عددهم بـ26417 متظاهرا.









وتجمع المتظاهرون تلبية لدعوة النقابات والجمعيات والحركات السياسية اليسارية، وسط انتشار أمني مكثّف خصوصا في باريس، لتجنّب تكرار أعمال العنف التي سجّلت في التظاهرتين السابقتين.









في باريس، فرضت قوات الأمن طوقا حول آلاف المتظاهرين (عشرة آلاف بحسب المنظمين، خمسة آلاف بحسب الوزارة)، وأوقفت حوالي 150 منهم.









أبو الغيط: التدخلات الإقليمية تضر بالأمن القومي العربي

وبحسب "الخليج"، اختتم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، مشاركته في اجتماعات البرلمان العربي، أمس السبت، بالمشاركة في أعمال الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لبحث مجمل القضايا العربية، فيما حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من تحديات غير مسبوقة تواجهها المنطقة العربية، على الصعيدين الأمني والاستراتيجي، من شأنها أن تضر بشكل كبير بالأمن القومي العربي، داعيًا إلى استجابة عربية جماعية وشاملة لهذه التحديات على نحو يعزز الموقف العربي ويدعم الأمن القومي العربي.









وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء البرلمان العربي: محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي، عضو لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي (رئيس الشعبة البرلمانية الإماراتية)، وناعمة عبد الله الشرهان، عضو لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي، نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي.









وكان أبو الغيط أشار في كلمته أمام جلسة البرلمان العربي الثانية، إلى أن «جيرانًا لنا في الإقليم، يتبنون سياسات، وينخرطون في ممارسات، تضر بالأمن القومي للدول العربية جميعًا»، مشيدًا بمواقف البرلمان العربي القوية والواضحة في هذا المجال، التي تعكس نظرة شاملة للأمن القومى العربي، وتعبر عن شواغل الشعوب، حيال التدخلات غير الحميدة في الشؤون الداخلية للدول العربية.









ونبه الأمين العام للجامعة العربية إلى أنه «لا يجب أن يغيب عن أحد منا ما تمر به المنطقة العربية في هذه الآونة من تغيرات عميقة ومتسارعة، بما يستدعي يقظة في المتابعة والمراقبة وسرعة في الفعل والأداء، وقوة في الموقف والرأي»، مشيرًا إلى أن فترات التغيير والتحول، دائمًا ما تكون الأصعب والأكثر خطورة في حياة الأمم والشعوب.











وشدد أبو الغيط على أن القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تأتي على رأس التحديات، مؤكدًا أن الجانب العربي لن يصمت عن هذا إطلاقًا، موضحًا أن القضية الفلسطينية واجهت في فترة الإدارة الأمريكية الحالية والمغادرة، مساعي محمومة للقضاء على حل الدولتين، من دون تقديم بديل عادل وقابل للاستدامة، وقال إن هذه الإدارة لم تسع في الحقيقة إلا إلى استمرار الاحتلال بصورته البغيضة والعنصرية، معربًا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تحركًا جادًا على صعيد إحياء العملية التفاوضية، وصولًا إلى تسوية سلمية تنهي الاحتلال وتؤسس لسلام حقيقي مستدام وشامل في المنطقة بأسرها.









«الشغل التونسي» يستعجل الإنقاذ ويهاجم «ائتلاف الإرهاب» في البرلمان

وبحسب "الخليج"، ألقى الاتحاد العام التونسي للشغل بثقله في الأزمة السياسية والاقتصادية التي تتخبط فيها تونس، مع إعلانه عن مبادرة من أجل حوار وطني مهمته الإنقاذ، على غرار الحوار الوطني لعام 2013، موجهًا في الوقت نفسه انتقادات قوية لـ«ائتلاف الكرامة» الذي نعته الاتحاد بـ«ائتلاف الإرهاب» بسبب موجة العنف التي تجتاح البرلمان، فيما نددت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسى بسياسات حزب «النهضة» ذراع الإخوان الإرهابية وطالبت بالدفاع عن الدولة المدنية.









ووجه الاتحاد الذي يعد أكبر وأعرق منظمة وطنية في تونس ويضم أكثر من 800 ألف منتسب من العمال في جل القطاعات، نداءً إلى رئاسة الجمهورية يدعوها للتفاعل إيجابيًا مع مبادرته من أجل الانطلاق في الحوار.









وأوضح الاتحاد أن المبادرة ستكون «بديلًا عن التجاذبات والتطاحن ومخرجًا من الأزمة التي تردت فيها البلاد، وإنقاذًا لها وحماية للدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية». كما دعا، القوى الوطنية والديمقراطية إلى التفاعل مع المبادرة، وتوفير كل شروط نجاحها لتجنيب البلاد وضعًا لا يمكن توقع مدى نتائجه الكارثية.









وتقوم مبادرة الاتحاد أساسًا على إرساء هيئة حكماء تتولى الإشراف على حوار وطني يُفضي إلى توافقات من أجل إنقاذ البلاد، وتكليف 5 شخصيات وطنية مستقلة من ضمنها، بمقترحات يقدمها المشاركون في الحوار الوطني.









وتعيد المبادرة إلى الأذهان الحوار الوطني عام 2013 الذي قاده الاتحاد وعدد آخر من المنظمات الوطنية، ضمن ما يُعرف برباعي الحوار الوطني، حيث نجح في تجنيب البلاد حربًا أهلية بين الإسلاميين والمعارضة العلمانية، ووضع خارطة طريق في 2014 مهدت لانتخابات ديمقراطية بإشراف حكومة مستقلة. ونال الرباعي جائزة نوبل للسلام في 2015.









ووجه الاتحاد انتقادات مبطنة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، والتيار الديني المتشدد، بسبب تصاعد خطاب الكراهية والعنف داخل قبة البرلمان الذي تمارسه ما سماها كتلة «ائتلاف الإرهاب» تجاه أغلب النواب المعارضين لآرائها، في إشارة إلى كتلة «ائتلاف الكرامة».









وأضاف أن ممارسة العنف داخل البرلمان تأتي في ظل «تواطؤ صامت، إن لم يكن بتحريض من التحالف الحاكم؛ الأمر الذي عطّل أغلب أشغال البرلمان، وينذر بدفع تونس إلى الانزلاق في مستنقع العنف والفوضى، ويهدّد كيان الدولة والمجتمع»، وفق نص البيان.











الولايات المتحدة ترخص لـ«فايزر».. والتطعيم يبدأ اليوم

وبحسب "الخليج"، أعطت الولايات المتحدة موافقتها على استخدام لقاح «فايزر/ بيونتيك» لمكافحة جائحة كورونا ممهدة الطريق أمام بدء حملة تلقيح واسعة في البلاد يتوقع أن تبدأ اعتبارًا من مساء اليوم، لكن تلبية الطلب الضخم هو أكبر التحديات التي تواجه لقاح «فايزر» في ظل تزايد عدد الدول التي أقرت استخدامه أو شرعت في عمليات التطعيم بالفعل، بعدما وافقت المكسيك على استخدامه فيما تعتزم مقاطعة كيبيك الكندية البدء في التطعيم قريبًا.









وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (اف دي أيه) في رسالة، أنها أعطت موافقتها على استخدام اللقاح. وبذلك تصبح الولايات المتحدة سادس دولة تعطي موافقتها على اللقاح الذي تصنعه شركة «فايزر/بيونتيك» الأمريكية- الألمانية، بعد بريطانيا وكندا والبحرين والسعودية والمكسيك. ويفترض أن تعطي وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها بحلول نهاية ديسمبر.









ورحب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بهذا النبأ بمقطع فيديو قصير على «تويتر»، قائلًا: «اليوم حققت بلادنا معجزة طبية». وأضاف: «بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات البلاد»، مشيرًا إلى أن أولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة.









وقال: «إن الحكام يُقررون أين يجب أن تذهب اللقاحات في ولاياتهم ومَن سيتلقاها أولًا». وتابع: «نريد أن يكون مواطنونا الأكبر سنًا ومقدمو الرعاية والإسعافات الأولية أول مَن يتلقاها».









البحرين تدين الممارسات الاستفزازية لقطر تجاه مواطنيها

وبحسب "الخليج"، نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن وزارة الداخلية قولها، السبت، إنها تابعت ما نشرته وزارة الداخلية بدولة قطر في حسابها على موقع "تويتر"، عن قيام دوريات أمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف طراد بحريني في منطقة "فشت الديبل"، وعلى متنه ثلاثة بحارة وإحالتهم للمحاكمة في قطر.









وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها لم تتلق بلاغًا رسميًا بالواقعة من الجهات القطرية المختصة، مؤكدين أن تمادي قطر في مثل هذه الممارسات الاستفزازية ، يتنافى تماما مع مبادئ مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية ، وتعكس عداء قطر واستهدافها مواطني مملكة البحرين في أرزاقهم.









وشددت وزارة الداخلية البحرينية، على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحفظ حقوقها وحقوق مواطنيها، حيث تعد المياه الإقليمية مصدرًا لأرزاق ممارسي مهنة الصيد من المواطنين على مدار السنين.