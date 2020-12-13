السودان وإثيوبيا يتفقان على استئناف مفاوضات سد النهضة

عاد وفد الحكومة السودانية الذي ترأسه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الخرطوم، بعد زيارة إلى إثيوبيا.





ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، دخل الوفد فور وصوله أديس أبابا في اجتماع مشترك مع الجانب الإثيوبي، أعقبه اجتماع مغلق ضم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد.





واتفق الجانبان على عدد من القضايا في مسار العلاقات بين البلدين ومنها استئناف عمل لجنة الحدود واستئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع المقبل.





كما اتفق الجانبان على عقد قمة عاجلة للإيقاد.





وعقد حمدوك، مع آبي أحمد لقاء ثنائيا لدي وصول الأول إلى أديس أبابا في زيارة رسمية تستغرق يومين.





وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أكدت أن الجانبين تناولا العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، واصفة المحادثات بأنها بناءة.





كما علق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على زيارة نظيره السوداني عبد الله حمدوك إلى إثيوبيا، كاشفًا بعض التفاصيل عنها.





وقال آبي أحمد، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "مباحثات جيدة مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والوفد المرافق له صباح اليوم، والذي توصلنا خلاله إلى تفاهم حول مختلف القضايا التي من شأنها زيادة التعاون بين البلدين".