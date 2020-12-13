10 حالات وفاة.. لبنان يسجل 1275 إصابة جديدة بكورونا





أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، تسجيل 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.





وفي وقت سابق، أصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمى بيانا بتعديل التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، وبدء تنفيذها غدا الاثنين.





كما أكدت وزارة الصحة، منذ أيام، أن لبنان حجز مع شركة فايزر الأمريكية حوالي مليوني لقاح ضد فيروس كورونا، ومن المتوقع وصولها في الربع الأول من 2021.





وقال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، في حديث لـ"إندبندنت عربية": "حجزنا مع شركة فايزر الأمريكية حوالى مليوني لقاح، سيتم توزيعها بشكل مجاني على هذه الفئات المستهدفة، ضمن الخطة التي تتم مناقشتها مع الشركة واللجنة الوزارية المختصة، من أجل وضع برنامج آمن، وفعال، وسلس للحفاظ على فعالية اللقاح خلال عملية النقل والحفظ، وصولا إلى المواطنين، ما يؤمن تلقيح 30 في المئة من المجتمع اللبناني، وسيحدد ثمنه وفق القانون المحدد في وزارة الصحة العامة".





وأشار حمد حسن إلى أنه "تم منذ أسبوعين تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا، وفي أولوية المهام الموكلة لها، وضع روزنامة لتحديد توزيع اللقاح على الفئات المستهدفة، ولا سيما تلك الأكثر عرضة للإصابة بالوباء، كالعاملين في القطاع الصحي، والمسنين والذين يعانون أمراضا مزمنة وسواهم"، وفقا لـ"إندبندنت عربية".





وأكد حسن للصحيفة أنه "سيسهل تسجيل واستيراد أي لقاح يعتمد من قبل هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ومنظمة الصحة العالمية، ووكالة الأدوية الأوروبية، وغيرها من منظمات الصحة الأممية "تشجيعا لتغطية مجتمعية أشمل من وباء كورونا".



