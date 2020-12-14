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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. غرفة جدة تطلق أعمال المجلس القطاعي للرعاية الصحية ذات الأولوية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
غرفة جدة
غرفة جدة
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قسم الاقتصاد

أطلقت غرفة جدة أعمال المجلس القطاعي للرعاية الصحية ذات الأولوية، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي، ورئيس المجلس القطاعي للرعاية الصحية بغرفة جدة سامر أبو غزالة، وأعضاء المجلس القطاعي.

ويركز المجلس القطاعي للرعاية الصحية، على التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات ذات العلاقة في تنمية قطاعات الأعمال المختلفة، واستشراف الفرص الاستثمارية ذات المردود الجيد للاقتصاد الوطني.

وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي، أن إطلاق غرفة جدة للمجلس القطاعي للرعاية الصحية يأتي لترسيخ التعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن قطاع الصحة لا يتضمن فقط تقديم الخدمات الصحية بل يشمل تطوير العقاقير والأدوية ووسائل العلاجات والتكنولوجيا الحيوية، وشركات الأجهزة والمستهلكات الطبية والشركات المصنعة لكل المعدات الطبية والمختبرات والأبحاث والمعامل وتدريب القوى العاملة.

من جهته أوضح رئيس غرفة جدة أن المجلس القطاعي للرعاية الصحية سيعكف على رصد الفرص الاستثمارية التي تشكل أساسا في الحراك التنموي والمجتمعي وفي مقدمتها الصحة والتكنولوجيا والأمن الصحي، للإسهام في نهضة واستمرارية المشروعات الصحية التنموية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

بدوره تطرق رئيس المجلس القطاعي للرعاية الصحية بغرفة جدة، للآلية التي سيعمل عليها هذا المجلس والأهداف التي سيحققها، وفي مقدمتها تذليل العقبات التي تعترض الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ما يعزز دور الغرفة كممثل لمجتمع الأعمال ومواءمتها لأهدافها الحالية والمستقبلية.

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