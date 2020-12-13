أحمد سليمان عن نهائي دوري الأبطال: الأهلي كان محظوظا

قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إنه لم يلجأ للقضاء وقت رحيله عن مجلس إدارة النادي، حتى يحافظ على استقرار النادي.





وعلق "سليمان"، على مباراة نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والزمالك، قائلا "الأهلي كان محظوظ، وأغلب الأوقات يحالفه الحظ على عكس الزمالك الذي قدم مباراة كبيرة، ولكنه خسر في النهائي".





وطالب "سليمان"، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، المستشار مرتضى منصور رئيس النادي السابق بترك النادي يستقر ولا يلجأ للقضاء، قائلًا «لو بتحترم الزمالك سيبه يستقر وتنازل عن القضايا».





وأضاف أن خدمة نادي الزمالك عمل تطوعي، وبعض الرموز مثل حازم إمام يساعدون النادي وهم خارج المسئولية ويحاول جلب إعلانات للنادي، ويجب الابتعاد عن المصالح الشخصية لدعم استقرار الزمالك.





وأبدى سليمان حزنه على تحويل مجلس إدارة نادي الزمالك للنيابة بسبب مخالفات كارثية، مشيرا إلى أن بناء فريق قوي للزمالك في 2014 تم بروح التعاون بين أعضاء مجلس الإدارة.





ونوه عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، بأن اللجنة المكلفة بإدارة النادي على مستوى عالٍ من الكفاءة والمسئولية، مضيفا "أحاول بعلاقاتي واتصالاتي توفير الموارد المالية اللازمة للقلعة البيضاء".