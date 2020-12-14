تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 14-12-2020، بنحو قرش واحد، إذ سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري وفقا لآخر تحديث 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

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ووصل سعر الدولار في بنوك: "كريدي أجريكول، قناة السويس، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي" 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنوك:"مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية، بلوم مصر، المصرف المتحد، الإسكندرية" 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي بنوك:"المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التعمير والإسكان، البنك التجاري الدولي"15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع