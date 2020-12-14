ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 14-12-2020

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 14-12-2020، بنحو قرش واحد، إذ سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري وفقا لآخر تحديث 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا.. زيادة 282 ألفا في شهرين.. "صدى البلد" يرصد التوزيع الجغرافي للسكان بـ مصر

ووصل سعر الدولار في بنوك: "كريدي أجريكول، قناة السويس، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي" 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنوك:"مصرف أبو ظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية، بلوم مصر، المصرف المتحد، الإسكندرية" 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

 

ووصل سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي بنوك:"المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التعمير والإسكان، البنك التجاري الدولي"15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار صرف الدولار في بنوك مصر خلال ختام اليوم الأحد

تراجع أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 9-11-2020

سعر الدولار اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020

استقرار أسعار الدولار خلال تعاملات شهر نوفمبر

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 13-12-2020

ترشيحاتنا

أذكار المساء في الثلث الأخير من الليل قبل الفجر بساعتين.. قضاء أم حاضر؟

بعد التحقيق معه.. محمد رمضان يلعب كرة القدم داخل نادي المهن التمثيلية

حقكم علينا.. أحمد سليمان يوجه رسالة لرموز الزمالك.. فيديو

بتهمة التطبيع مع إسرائيل.. ننشر تفاصيل التحقيق مع محمد رمضان اليوم

أشرف زكي يكشف مفاجأة: لجنة التحقيق مع محمد رمضان سيادية

فضل الصلاة على النبي لسعة الرزق وقضاء الحوائج.. لا يعرفه الكثيرون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة طرد عائلة من طائرة قبل إقلاعها بسبب طفلة عمرها عامان.. شاهد

بعد 25 عامًا من تعرضها للاختطاف.. فتاة تعثر على عائلتها الحقيقية عبر فيسبوك

تغريدات محظورة.. تويتر يتخذ إجراءً صارمًا ضد معجبي ترامب