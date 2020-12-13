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رياضة

برشلونة يفوز على ليفانتي 1 - 0 في الليجا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
حقق فريق برشلونة انتصارًا صعبًا على حساب نظيره ليفانتي بهدف نظيف في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإسباني.

الشوط الأول كان سجالًا بين لاعبي الفريقين، وأضاع اللاعبون أكثر من فرصة للتسجيل سواء من طرف فريق برشلونة أو ليفانتي، لكن دون أن تهتز شباك أي من الحارسين، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف الانتصار للبارسا في الدقيقة 76 بتسديدة قوية، ليحقق لفريقه نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 17 في المركز الثامن، وتوقف رصيد ليفانتي عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر.
كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليفانتي، في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإسباني .


وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينو ديست - رونالد اراخو - كليمونت لينجليت - جوردي البا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانك دي يونج -فيليبي كوتينيو

خط الهجوم: ليونيل ميسي أنطوان جريزمان - مارتن برايثويت

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