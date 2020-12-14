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أحمد موسى يهنئ بوابة الأهرام على التطوير: من أهم مصادر المعلومات في مصر

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:48 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
هنأ الإعلامي أحمد موسى، بوابة الأهرام على عملية التطوير التي شهدتها، موجهًا التحية للكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

قال موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن البوابات الإخبارية الإلكترونية باتت مهمة، وفي مقدمتها بوابة الأهرام، التي تعد من أهم مصادر المعلومات في مصر، مشيرا إلى أن تقاليد الأهرام تنص على عدم نشر خبر إلا إذا كان صحيحًا حتى وإن تأخر وقت نشره.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن إصدارات المؤسسة تلتزم بالمصداقية في نقل الأخبار .

وأضاف سلامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تطوير شكل ومضمون بوابة الأهرام الإلكترونية بما يلبي المتطلبات الحديثة لتكون في المكانة اللائقة بمؤسسة الأهرام.

ولفت الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إلى أن إصدارات مؤسسة الأهرام تعتمد على السرعة في نقل الأخبار بما لا يتعارض مع المصداقية.
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