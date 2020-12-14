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توك شو

أخبار التوك شو.. مفاجأة.. مبارك ونجليه طالبوا حسن شحاتة بالعفو عن ميدو والمعلم رفض.. أشرف قاسم يكشف مصير فرجاني ساسي مع الزمالك

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:02 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، عن كواليس جديدة لأزمة أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق مع حسن شحاتة، المدير الفني للمنتخب عام 2006.

كشفت قناة الغد فى تقرير مصور لها عن تمساح هتلر الشهير، حيث أوضح التقرير أنه نجا من القصف الذي ضرب العاصمة الألمانية برلين خلال الحرب العالمية الثانية، حيث عثر جنود بريطانيون عليه بعد سقوط برلين وقاموا بتسليمه لروسيا حيث نقل لموسكو عام 1946 وتم وضعه في حديقة الحيوان.

قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إن النادي الأهلي أكثر استقرارًا والأكثر احتفالا بحصد البطولات.

هنأ الإعلامي أحمد موسى، بوابة الأهرام على عملية التطوير التي شهدتها، موجهًا التحية للكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

كشف الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش تفاصيل فصل توأم ملتصق "لين ولانا" منذ عام ونصف.

قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إنه لم يتلق أي أموال من كرة القدم منذ 2014، وكل أعماله تطوعية.

قال أشرف قاسم، المتحدث باسم فريق كرة القدم بنادي الزمالك، إن كابتن أيمن يونس هو المختص بملف تجديد عقود اللاعبين داخل نادي الزمالك، معقبا: أيمن يونس جلس مع فرجاني ساسي ووكيل أعماله وتم الاتفاق على كل الأمور الخاصة بتجديد عقده.

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تتواصل مع الجمعيات الأهلية لأهمية دورها فى تنفيذ مشروع "2 كفاية".

قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إنه لم يتلقَ أي أموال من كرة القدم منذ 2014، وكل أعماله تطوعية.

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