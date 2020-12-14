أشهر ناج من الحرب العالمية.. تعرف على تمساح هتلر

كشفت قناة الغد فى تقرير مصور لها عن تمساح هتلر الشهير، حيث أوضح التقرير أنه نجا من القصف الذي ضرب العاصمة الألمانية برلين خلال الحرب العالمية الثانية، حيث عثر جنود بريطانيون عليه بعد سقوط برلين وقاموا بتسليمه لروسيا حيث نقل لموسكو عام 1946 وتم وضعه في حديقة الحيوان.





وأضاف التقرير، أن تمساح هتلر عاد إلى الأضواء مرة أخرى بعد نفوقه عن عمر 84 عامًا حيث تم تحنيطه ووضعه فى متحف داروين وسيكون جاهزا للعرض مع بداية العام الجديد، ويعتقد أن التمساح وُلد فى ولاية ميسيسيبي عام 1936.





وتابع "التمساح في أوائل التسعينيات عاصر انهيار الاتحاد السوفيتي"، وذكرت التقارير، أن الدموع كانت في عينيه عندما أطلقت الدبابات النار على البرلمان الروسي القريب من حديقة الحيوان لأنه تذكر قصف برلين.





وأعلنت حديقة حيوانات موسكو تبرعها بـ"تمساح هتلر" لمتحف "داروين" الواقع في العاصمة الروسية، وذلك لتحنيطه وعرضه أمام الجمهور.





ويعتقد أن التمساح "ساتورن" أو "زحل"، الذي توفي عن عمر ناهز 84 عاما، كان يعود للزعيم النازي أدولف هتلر، وقد نجا من جحيم القصف الذي طال برلين إبان الحرب العالمية الثانية.



