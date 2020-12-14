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أخبار العالم

لحظة وصول أول شحنات لقاح كورونا إلى الولايات المتحدة.. صور

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:20 ص
صدى البلد
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شريف سيد
بدأت الشحنات الأولى من لقاح شركة فايزر، في الوصول إلى الولايات والمدن الأمريكية، وذلك وسط تسجيل ارتفاع قياسي في إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة. 

وقامت شركة فايزر بتعبئة مئات الصناديق بلقاحها ضد فيروس كورونا، من مصنعها في ولاية ميشيجان الأمريكية، وانطلقت هذه الصناديق في رحلات تاريخية للقضاء على الفيروس في الولايات المتحدة، عقب أشهر مدمرة. 

وصرحت الشركة بأنها ستسلم 3 ملايين جرعة إلى 64 ولاية وإقليم أمريكي، مدن رئيسية إلى جانب خمس وكالات فيدرالية على مدى الأسبوع الجاري، وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

ونشرت وسائل الإعلام صور لوصول أول شحنات لقاح كورونا إلى لويزفيل، في كنتاكي الأمريكية، حيث تم تفريغ الشحنات من على متن الطائرة. 

وجاءت هذه الجهود، مع تسجيل ارتفاع قياسي في الاصابات خلال الـ 7 أيام الماضية، حيث سجلت الولايات المتحدة أمس الأحد فقط 187 ألف إصابة جديدة بالفيروس، حيث أصبح متوسط الإصابات خلال الـ 7 أيام يوميا أكثر من 211 ألف إصابة. 

كما حصد الفيروس أرواح 1482 حالة وفاة أمس الأحد فقط، حيث سجلت الولايات المتحدة أقصى ارتفاع ليصل إلى 2427 حالة وفاة، ووصلت الوفيات في الولايات المتحدة إلى 298 ألف و465. 

لحظة وصول أول شحنات لقاح كورونا إلى الولايات المتحدة.. صور
لحظة وصول أول شحنات لقاح كورونا إلى الولايات المتحدة.. صور
لحظة وصول أول شحنات لقاح كورونا إلى الولايات المتحدة.. صور
لحظة وصول أول شحنات لقاح كورونا إلى الولايات المتحدة.. صور
لحظة وصول أول شحنات لقاح كورونا إلى الولايات المتحدة.. صور
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