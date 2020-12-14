نشرة المرأة والصحة.. مكملات غذائية تقلل خطر الإصابة بكورونا.. أطعمة تحارب الإمساك طبيعيًا.. فوائد الأطعمة الغنية بـ البوتاسيوم

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:

أطعمة عديدة تعد الأكثر غنى بالألياف التي تساعد على تعزيز فقدان الوزن وخفض مستويات السكر في الدم ومحاربة الإمساك.





قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن البوتاسيوم من العناصر المهمة والضرورية لجسم الإنسان، كما يعد البوتاسيوم حيوي للقلب والمخ.





أطعمة عديدة تعد الأكثر غنى بالألياف فهى تحارب مشاكل الجهاز مثل الانتفاخ والغازات فيما يلي 7 أطعمة تعد الأكثر غنى بالألياف والتي تعتبر صحية ومرضية يقدمها موقع هيلث لاين.





حرصت المذيعة رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.





تسبب الجلطات الدموية إنسداد الشرايين وهى علامة على مشاكل صحية خطيرة مثل تجلط الأوردة العميقة.



