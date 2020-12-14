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مرأة

بدون ملينات.. أطعمة تحارب الإمساك طبيعيًا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
أطعمة عديدة تعد الأكثر غنى بالألياف فهى تحارب مشاكل الجهاز مثل الانتفاخ والغازات فيما يلي 7 أطعمة تعد الأكثر غنى بالألياف والتي تعتبر صحية ومرضية يقدمها موقع هيلث لاين


1. الكمثرى
 الكمثرى هو ثمرة الشعبية التي على حد سواء لذيذة ومغذية. إنه أحد أفضل مصادر الألياف في الفاكهة ومحتوى الألياف فيه.

2. الفراولة (2 جرام)
تعتبر الفراولة خيارًا لذيذًا وصحيًا يمكن تناولها طازجًة.

محتوى الألياف فيه: 3 جرامات في 1 كوب من الفراولة الطازجة ، أو 2 جرام لكل 100 جرام.

3. الأفوكادو (6.7 جرام)
 الأفوكادو هو ثمرة فريدة من نوعها. بدلًا من كونها غنية بالكربوهيدرات ، فهي محملة بالدهون الصحية كذلك يعد الأفوكادو غني جدًا بفيتامين ج والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين هـ وفيتامينات ب المختلفة.

محتوى الألياف فيه: 10 جرام في كوب واحد من الأفوكادو الخام ، أو 6.7 جرام لكل 100 جرام

4. التفاح (2.4 جرام)

التفاح من بين ألذ الفواكه التي يمكنك تناولها وأكثرها إرضاءً. كما أنها غنية نسبيًا بالألياف.

محتوى الألياف فيه: 4.4 جرام في تفاحة خام متوسطة الحجم أو 2.4 جرام لكل 100 جرام .


5. توت  (6.5 جرام)
توت العليق ذو قيمة غذائية عالية مع نكهة قوية جدا. إنها محملة بفيتامين C والمنجنيز.

محتوى الألياف فيه: يحتوي كوب واحد من التوت الخام على 8 جرامات من الألياف ، أو 6.5 جرام لكل 100 جرام

6. الموز (2.6 جرام)
يعتبر الموز مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية ، بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم.

يحتوي الموز الأخضر أو ​​غير الناضج أيضًا على كمية كبيرة من النشا المقاوم ، وهو نوع من الكربوهيدرات غير القابلة للهضم والتي تعمل مثل الألياف.

محتوى الألياف فيه: 3.1 جرام في موزة متوسطة الحجم ، أو 2.6 جرام لكل 100 جرام

7. جزر (2.8 جرام).

 غني بفيتامين K وفيتامين B6 والمغنيسيوم وبيتا كاروتين ، وهو مضاد للأكسدة يتحول إلى فيتامين أ في جسمك.

محتوى الألياف فيه: 3.6 جرام في كوب واحد من الجزر النيء ، أو 2.8 جرام لكل 100 جرام

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