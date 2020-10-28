يسبب الانتفاخ والنزيف .. أعشاب لا تتناوليها معا

الاستهلاك المفرط للزنجبيل قد يؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية للكلى والكبد، إليك أبرز تلك الأضرار والمضاعفات يقدمها موقع هيلث لاين وخاصة عند مزجه مع أعشاب أخرى فقد يتسبب فى الإصابة بالانتفاخ وحصوات الكلى.
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شاي الزنجبيل بالكركم
يسبب مضاعفات لدى الأفراد الذين لديهم تاريخ من حصوات الكلى عن طريق زيادة مستويات حمض البوليك في الدم، وقد يسبب أيضًا تقلصات في المعدة وانتفاخًا
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الجنزببيل والقرفة
قد يؤدي إلى الإسهال لأن المكونات النشطة في الزنجبيل ، تسرع مرور الطعام عبر الأمعاء وقد تسبب الإسهال.
الجنزبيل والقرنفل
قد يسبب تفاقم في مشاكل النزيف بسبب خصائصه المضادة للصفائح الدموية . يعتقد البعض أن الزنجبيل يمكن أن يزيد من خطر النزيف عند تناوله مع الأعشاب الأخرى مثل القرنفل والثوم والجينسنج.
فوائد الزنجبيل وأضرارهعلى الرغم من أن الزنجبيل يمكن أن يقلل من الغثيان لدى النساء الحوامل ، فمن المهم ملاحظة الجانب المظلم للعشب أيضًا، ووفقًا لبعض الخبراء ، فإن تناول الزنجبيل يمكن أن يزيد من خطر الإجهاض .