يسبب الانتفاخ والنزيف .. أعشاب لا تتناوليها معا

الاستهلاك المفرط للزنجبيل قد يؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية للكلى والكبد، إليك أبرز تلك الأ ضرار والمضا عفات يقدمها موقع هيلث لاين وخاصة عند مزجه مع أعشاب أخرى فقد يتسبب فى الإصابة بالانتفاخ و حصوات الكلى. إليك أبرز تلك الأوالمضا

شاي الزنجبيل بالكركم







يسبب مضاعفات لدى الأفراد الذين لديهم تاريخ من حصوات الكلى عن طريق زيادة مستويات حمض البوليك في الدم، وقد يسبب أيضًا تقلصات في المعدة وانتفاخًا







