AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يسبب الانتفاخ والنزيف .. أعشاب لا تتناوليها معا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:58 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
الاستهلاك المفرط  للزنجبيل  قد يؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية للكلى والكبد، إليك أبرز تلك الأضرار والمضاعفات يقدمها موقع هيلث لاين وخاصة عند مزجه مع أعشاب أخرى فقد يتسبب فى الإصابة بالانتفاخ وحصوات الكلى.
 شاي الزنجبيل بالكركم

يسبب مضاعفات لدى الأفراد الذين لديهم تاريخ من حصوات الكلى عن طريق زيادة مستويات حمض البوليك في الدم، وقد يسبب أيضًا تقلصات في المعدة وانتفاخًا

إقرأ أيضا ..أهمها الجنزبيل.. 7 أكلات لمرضى ارتجاع المريء

الجنزببيل والقرفة

قد يؤدي إلى الإسهال  لأن المكونات النشطة في الزنجبيل ، تسرع مرور الطعام عبر الأمعاء وقد تسبب الإسهال.

الجنزبيل والقرنفل

قد يسبب تفاقم في مشاكل النزيف بسبب خصائصه المضادة للصفائح الدموية . يعتقد البعض أن الزنجبيل يمكن أن يزيد من خطر النزيف عند تناوله مع الأعشاب الأخرى مثل القرنفل والثوم والجينسنج.  

فوائد الزنجبيل وأضراره
على الرغم من أن الزنجبيل يمكن أن يقلل من الغثيان لدى النساء الحوامل ، فمن المهم ملاحظة الجانب المظلم للعشب أيضًا، ووفقًا لبعض الخبراء ، فإن تناول الزنجبيل يمكن أن يزيد من خطر الإجهاض .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أضرار الزنجبيل بالليمون والقرفة غير متوقعة.. تعرفى عليها

احذري الإفراط في تناول هذا الشاي يدمر جهازك الهضمي

يدمر الصحة.. احذر الإفراط في تناول الزنجبيل لهذه الأسباب

أبرزها مشاكل الكلى .. أضرار الزنجبيل غير المتوقعة رغم فوائده العديدة

أضرار الزنجبيل.. هؤلاء ممنوعون من تناوله

ممنوع على مرضى الكلى والجهاز الهضمي.. تعرف على أضرار الزنجبيل

ترشيحاتنا

ترامب: بايدن سياسي فاسد

صور طريفة لدب قطبي يسبح في الماء

قرار عاجل من مجلس الوزراء السعودي لتعويض أهالى المتوفين بسبب كورونا

بعد إيقاف مرتضى منصور.. وزير الرياضة يوجه رسالة طمأنينة لـ جماهير الزمالك

سيد معوض: قائمة المنتخب النهائية 26 لاعباً.. وضم مدافع الزمالك لها

كيف تنصر نبيك وترد الإساءة عنه؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. كيا kia تطلق شعارا جديدا وتتجه للسيارات الكهربائية.. صور

طلاب مسيحيون ومسلمون يشكلون بأجسادهم جملة «إلا رسول الله» .. صور

أودي audi الألمانية تخطط للاستحواذ على بنتلي Bentley البريطانية.. تفاصيل