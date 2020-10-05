AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مجربة ومصمونة.. أعشاب مذهلة لعلاج فقر الدم

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:44 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
يعد فقر الدم هو أحد أكثر اضطرابات الدم شيوعًا، وإذا كنت تعاني من  فقر الدم، فهذا يعني أن هناك عددًا أقل من خلايا الدم الحمراء في الدم، و أن تركيز الهيموجلوبين في دمك منخفض.

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى هناك أسباب مختلفة لفقر الدم مثل نقص الحديد ونقص حمض الفوليك والفقدان الشديد للدم ونقص فيتامين ج وفيتامين ب 12. 

تعد الأعراض الأكثر شيوعًا لفقر الدم هي ضيق التنفس، والخمول، والإرهاق، والخفقان، والتعرق المفرط، والحساسية للبرد.



أعشاب لعلاج الأنيميا
على الجانب الآخر، هناك العديد من الأعشاب التى تساعد على علاج الأنيميا:

1.  نبات القراص

إن استهلاك نبات القراص للتعافي من فقر الدم ليس مفيدًا فحسب بل هو منشط ومكمل غذائي.

2. الأفوكادو
يحتوى الأفوكادو على كميات كبيرة من الحديد، مما يجعلها إضافة غذائية مثالية بعد العمليات الجراحية الكبرى وعلاج الأنيميا الحادة.

3. الليمون
 جميع ثمار الحمضيات غنية بفيتامين ج (حمض الأسكوربيك) المعروف بتسهيل امتصاص الحديد، على الرغم من أن الليمون أقل حمضية، فقد ثبت أنه يوفر كميات جيدة من هذه المغذيات القابلة للذوبان في الماء.

نصائح تحميك من الأنيميا
على الجانب الآخر، وفقا لموقع "هيلث" إليك نصائح تحميك من الإصابة بالأنيميا وهى: 




التخفيف من القهوة والشاي.
عدم شرب الشاي والقهوة بعد الطعام مباشرة بل على الأقل بعد ساعتين. 
عدم تناول الأكلات الغنية بالحديد مع الألياف لأنها تقلل امتصاص الحديد.
تناول الخضراوات الورقية بشكل كبير.
تناول فيتامين سي لأنه يساعد على امتصاص الحديد بكثرة.
تجنب أدوية الحموضة مع مكملات الحديد لأنها تعارض مع امتصاصها.
التقليل من السكريات لأنها تقلل امتصاص الحديد.
Advertisements

موضوعات متعلقة

علامات تحذيرية لإصابتك بالأنيميا.. لا تتجاهليها.. وأعشاب تخلصك من فقر الدم بدون أدوية

بـ4 حيل مجربة.. تخلصى من الأنيميا فى لمح البصر

حتى لو كان نقصه حادًا .. عشبة خارقة تخلصك من فقر الدم

علامات غير عادية لفقر الدم يجب عدم تجاهلها

لو بتعانى من فقر الدم إليك 5 علاجات مذهلة من مطبخك

تحمى قلبك.. عشبة سحرية تخلصك من الأنيميا بسرعة مذهلة

ترشيحاتنا

الصحة تحذر من لمس الكمامة: تصيبك بـ كورونا

‏الاعتذارات المطلوبة كترت.. نبيل الحلفاوي يعلق على أزمة فرجاني ساسي وميدو وعصام عبد المنعم

عقب قرار إيقافه.. أول رد فعل من مرتضى منصور على قرار اللجنة الاوليمبية

أطباء يفجرون مفاجأة حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

مهزلة.. مرتضى منصور يعلق على قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه 4 سنوات وحرمانه من مزاولة النشاط الرياضي

أخبار الرياضة.. حجب مرتضى منصور.. أستون فيلا يكتسح ليفربول بسباعية.. وفايلر يكشف لأول مرة سر رحيله عن الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوقع على بياض.. فيديو وصور مفبركة تفضح الحالة الصحية لـ ترامب

مساكة ساندويتشات.. شاهد.. جهاز غريب لتجنب الشعور بالإحراج من تناول الطعام أمام العامة.. فيديو

بالحجاب والاحتشام.. ابنة صفاء جلال تثير الجدل فى عيد ميلادها الـ 20