مجربة ومصمونة.. أعشاب مذهلة لعلاج فقر الدم

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى هناك أسباب مختلفة لفقر الدم مثل نقص الحديد ونقص حمض الفوليك والفقدان الشديد للدم ونقص فيتامين ج وفيتامين ب 12.











أعشاب لعلاج الأنيميا

على الجانب الآخر، هناك العديد من الأعشاب التى تساعد على علاج الأنيميا:



1. نبات القراص





إن استهلاك نبات القراص للتعافي من فقر الدم ليس مفيدًا فحسب بل هو منشط ومكمل غذائي.



2. الأفوكادو



يحتوى الأفوكادو على كميات كبيرة من الحديد، مما يجعلها إضافة غذائية مثالية بعد العمليات الجراحية الكبرى وعلاج الأنيميا الحادة.



3. الليمون

جميع ثمار الحمضيات غنية بفيتامين ج (حمض الأسكوربيك) المعروف بتسهيل امتصاص الحديد، على الرغم من أن الليمون أقل حمضية، فقد ثبت أنه يوفر كميات جيدة من هذه المغذيات القابلة للذوبان في الماء.