مجربة ومصمونة.. أعشاب مذهلة لعلاج فقر الدم

يعد فقر الدم هو أحد أكثر اضطرابات الدم شيوعًا، وإذا كنت تعاني من فقر الدم، فهذا يعني أن هناك عددًا أقل من خلايا الدم الحمراء في الدم، و أن تركيز الهيموجلوبين في دمك منخفض.
2. الأفوكادو
3. الليمون
وفقا لموقع بولد سكاى الهندى هناك أسباب مختلفة لفقر الدم مثل نقص الحديد ونقص حمض الفوليك والفقدان الشديد للدم ونقص فيتامين ج وفيتامين ب 12.
تعد الأعراض الأكثر شيوعًا لفقر الدم هي ضيق التنفس، والخمول، والإرهاق، والخفقان، والتعرق المفرط، والحساسية للبرد.
أعشاب لعلاج الأنيميا
على الجانب الآخر، هناك العديد من الأعشاب التى تساعد على علاج الأنيميا:
1. نبات القراص
إن استهلاك نبات القراص للتعافي من فقر الدم ليس مفيدًا فحسب بل هو منشط ومكمل غذائي.
2. الأفوكادو
يحتوى الأفوكادو على كميات كبيرة من الحديد، مما يجعلها إضافة غذائية مثالية بعد العمليات الجراحية الكبرى وعلاج الأنيميا الحادة.
3. الليمون
جميع ثمار الحمضيات غنية بفيتامين ج (حمض الأسكوربيك) المعروف بتسهيل امتصاص الحديد، على الرغم من أن الليمون أقل حمضية، فقد ثبت أنه يوفر كميات جيدة من هذه المغذيات القابلة للذوبان في الماء.
نصائح تحميك من الأنيميا
على الجانب الآخر، وفقا لموقع "هيلث" إليك نصائح تحميك من الإصابة بالأنيميا وهى:
التخفيف من القهوة والشاي.
عدم شرب الشاي والقهوة بعد الطعام مباشرة بل على الأقل بعد ساعتين.
عدم تناول الأكلات الغنية بالحديد مع الألياف لأنها تقلل امتصاص الحديد.
تناول الخضراوات الورقية بشكل كبير.
تناول فيتامين سي لأنه يساعد على امتصاص الحديد بكثرة.
تجنب أدوية الحموضة مع مكملات الحديد لأنها تعارض مع امتصاصها.
التقليل من السكريات لأنها تقلل امتصاص الحديد.