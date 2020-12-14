تحارب السرطان.. تعرف على فوائد الأطعمة الغنية بالألياف صحيا









اقرأ أيضًا : مع قرب الشتاء.. 5 أيام لاكتشاف الفرق بين كورونا والأنفلونزا إليك أبرز الفوائد الصحية لتناول الألياف يقدمها موقع هيلث لاين:

خفض نسبة الكوليسترول:

يمكن أن يساعد وجود الألياف في الجهاز الهضمي في تقليل امتصاص الجسم ل لكوليسترول . هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تتناول العقاقير المخفضة للكوليسترول ، وهي أدوية لخفض الكوليسترول ، وتستخدم مكملات الألياف مثل ألياف سيلليوم .





تعزيز وزن صحي:

تميل الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات إلى أن تكون أقل في السعرات الحرارية. أيضًا ، يمكن أن يؤدي وجود الألياف إلى إبطاء عملية الهضم في المعدة لمساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول .





تحسين صحة الجهاز الهضمي:

قد يرغب أولئك الذين يعانون من الإمساك أو الجهاز الهضمي البطيء عمومًا في إضافة الألياف إلى نظامهم الغذائي. تضيف الألياف بشكل طبيعي كميات كبيرة إلى الجهاز الهضمي ، حيث لا يهضمها جسمك. هذا يحفز الأمعاء.





تعزيز السيطرة على نسبة السكر في الدم:

يمكن أن يستغرق جسمك وقتًا أطول لتفكيك الأطعمة الغنية بالألياف. يساعدك هذا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم بشكل أكثر اتساقًا ، وهو أمر مفيد بشكل خاص لمن يعانون من مرض السكري







تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي:

يمكن أن يكون لتناول كمية كافية من الألياف آثار وقائية ضد أنواع معينة من السرطان ، بما في ذلك سرطان القولون . هناك العديد من الأسباب لذلك ، بما في ذلك أن بعض أنواع الألياف ، مثل البكتين في التفاح ، قد يكون لها خصائص تشبه مضادات الأكسدة).