تحارب السرطان.. تعرف على فوائد الأطعمة الغنية بالألياف صحيا

أطعمه عديدة تعد الأكثر غنى بالألياف التي تساعد على تعزيز فقدان الوزن وخفض مستويات السكر في الدم ومحاربة الإمساك.
لحسن الحظ، فإن زيادة تناول الألياف أمر سهل نسبيًا - ما عليك سوى دمج الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي.
إليك أبرز الفوائد الصحية لتناول الألياف يقدمها موقع هيلث لاين:
خفض نسبة الكوليسترول:
يمكن أن يساعد وجود الألياف في الجهاز الهضمي في تقليل امتصاص الجسم للكوليسترول . هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تتناول العقاقير المخفضة للكوليسترول ، وهي أدوية لخفض الكوليسترول ، وتستخدم مكملات الألياف مثل ألياف سيلليوم .
تعزيز وزن صحي:
تميل الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات إلى أن تكون أقل في السعرات الحرارية. أيضًا ، يمكن أن يؤدي وجود الألياف إلى إبطاء عملية الهضم في المعدة لمساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول .
تحسين صحة الجهاز الهضمي:
قد يرغب أولئك الذين يعانون من الإمساك أو الجهاز الهضمي البطيء عمومًا في إضافة الألياف إلى نظامهم الغذائي. تضيف الألياف بشكل طبيعي كميات كبيرة إلى الجهاز الهضمي ، حيث لا يهضمها جسمك. هذا يحفز الأمعاء.
تعزيز السيطرة على نسبة السكر في الدم:
يمكن أن يستغرق جسمك وقتًا أطول لتفكيك الأطعمة الغنية بالألياف. يساعدك هذا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم بشكل أكثر اتساقًا ، وهو أمر مفيد بشكل خاص لمن يعانون من مرض السكري
تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي:
يمكن أن يكون لتناول كمية كافية من الألياف آثار وقائية ضد أنواع معينة من السرطان ، بما في ذلك سرطان القولون . هناك العديد من الأسباب لذلك ، بما في ذلك أن بعض أنواع الألياف ، مثل البكتين في التفاح ، قد يكون لها خصائص تشبه مضادات الأكسدة).توفر الألياف العديد من الفوائد الصحية ، ولكن من المهم دمج الأطعمة التي تحتوي على الألياف تدريجيًا على مدار أيام قليلة لتجنب الآثار الضارة ، مثل الانتفاخ والغازات.