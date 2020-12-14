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مرأة

تحارب السرطان.. تعرف على فوائد الأطعمة الغنية بالألياف صحيا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

أطعمه عديدة تعد الأكثر غنى بالألياف التي تساعد على تعزيز فقدان الوزن وخفض مستويات السكر في الدم ومحاربة الإمساك.

لحسن الحظ، فإن زيادة تناول الألياف أمر سهل نسبيًا - ما عليك سوى دمج الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي.

إليك أبرز الفوائد الصحية لتناول الألياف يقدمها موقع هيلث لاين:


خفض نسبة الكوليسترول:
يمكن أن يساعد وجود الألياف في الجهاز الهضمي في تقليل امتصاص الجسم للكوليسترول . هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تتناول العقاقير المخفضة للكوليسترول ، وهي أدوية لخفض الكوليسترول ، وتستخدم مكملات الألياف مثل ألياف سيلليوم .

تعزيز وزن صحي:
تميل الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات إلى أن تكون أقل في السعرات الحرارية. أيضًا ، يمكن أن يؤدي وجود الألياف إلى إبطاء عملية الهضم في المعدة لمساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول .

تحسين صحة الجهاز الهضمي:
قد يرغب أولئك الذين يعانون من الإمساك أو الجهاز الهضمي البطيء عمومًا في إضافة الألياف إلى نظامهم الغذائي. تضيف الألياف بشكل طبيعي كميات كبيرة إلى الجهاز الهضمي ، حيث لا يهضمها جسمك. هذا يحفز الأمعاء.

تعزيز السيطرة على نسبة السكر في الدم:
يمكن أن يستغرق جسمك وقتًا أطول لتفكيك الأطعمة الغنية بالألياف. يساعدك هذا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم بشكل أكثر اتساقًا ، وهو أمر مفيد بشكل خاص لمن يعانون من مرض السكري

تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي:
يمكن أن يكون لتناول كمية كافية من الألياف آثار وقائية ضد أنواع معينة من السرطان ، بما في ذلك سرطان القولون . هناك العديد من الأسباب لذلك ، بما في ذلك أن بعض أنواع الألياف ، مثل البكتين في التفاح ، قد يكون لها خصائص تشبه مضادات الأكسدة).
توفر الألياف العديد من الفوائد الصحية ، ولكن من المهم دمج الأطعمة التي تحتوي على الألياف تدريجيًا على مدار أيام قليلة لتجنب الآثار الضارة ، مثل الانتفاخ والغازات.

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