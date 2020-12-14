27 طالبا بكلية الآثار تقدموا للترشح بالانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة عن أعداد المترشحين في انتخابات اتحاد الطلاب، معلنا أن 27 طالبا تقدموا للترشح وفقا للكشوف المبدئية التي تم الإعلان عنها من قبل الكلية، حيث يتم توزيعهم على كل لجان الكلية.





وأضاف "رجب" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الكلية ملتزمة بالأجندة التي وضعتها الجامعة من حيث مواعيد تلقي طلبات الطعون حتى إعلان الأسماء النهائية للمرشحين، لافتا إلى أنه تم توزيع الطلاب على العديد من اللجان الموجودة بالكلية منعا للتكدسات، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من حيث مراعاة التباعد الاجتماعي وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات والدخول من بوابات التعقيم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للتأكد من سلامتهم.

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وكانت جامعة القاهرة قد أوضحت أنه سيتم الإعلان عن الكشوف الابتدائية يوم الأحد الموافق 13/12/2020، وتلقي طلبات الطعون يوم الاثنين الموافق 14/12/2020، على أن يتم فحصها يوم الثلاثاء الموافق 15 من نفس الشهر.





ويتم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 16/12/2020، وانتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 20/12/2020 وتبدأ انتخابات الإعادة يوم الاثنين الموافق 21 من نفس الشهر، على أن يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020، كما يتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 23 من نفس الشهر، على أن تتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24/12/2020.





وقد وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعوة إلى جميع الطلاب في الجامعات والمعاهد المصرية، للمشاركة الفاعلة في انتخابات الاتحادات الطلابية ، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.