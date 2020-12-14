الأوقاف تعلن أسماء المجموعة 32 من المرشحين لاختبار صرف مكافأة التميز العلمي

كشفت وزارة الأوقاف عن أسماء المجموعة الثانية والثلاثين من المرشحين لاختبار صرف مكافأة التميز العلمي من المسجلة أسماؤهم من الحاصلين على الدبلومة (سنتين دراسيتين)، وذلك يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020م في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور بالعباسية.
ونبهت وزارة الأوقاف على ضرورة إحضار أصل شهادة الدبلومة لمن لم يسبق له تسليمها بشئون العاملين بالديوان ، وإحضار صورة منها لمن سبق له تسليمها، علمًا بأن الاختبار سيعقد فيما سبق الإعلان عنه في هذا الشأن.
والأسماء هي:
|م
|الاسم
|المديرية
|1.
|عادل عبد الستار عبد الرحمن
|الإسكندرية
|دبلومة
|2.
|محمود أحمد عطية أحمد
|الإسكندرية
|دبلومة
|3.
|محمود بكر عثمان أبو بكر
|الإسكندرية
|دبلومة
|4.
|أحمد السيد أحمد حسين إبراهيم
|أسيوط
|دبلومة
|5.
|أحمد سيد أحمد سيد
|أسيوط
|دبلومة
|6.
|أحمد عبد المنعم أحمد سيد
|أسيوط
|دبلومة
|7.
|أحمد كمال علي محمد
|أسيوط
|دبلومة
|8.
|أحمد محمد حافظ فراج
|أسيوط
|دبلومة
|9.
|أحمد محمد عبد الرحمن حسين
|أسيوط
|دبلومة
|10.
|أسامة فتحي عبد الحميد مرعي
|أسيوط
|دبلومة
|11.
|تهامي عبد الوهاب حسانين محمد
|أسيوط
|دبلومة
|12.
|جمال عبد المنطلب أحمد إبراهيم
|أسيوط
|دبلومة
|13.
|حسن أحمد علي عبد الله
|أسيوط
|دبلومة
|14.
|حمادة جمعة علي رحاب
|أسيوط
|دبلومة
|15.
|ربيع محمد فرغلي مصطفى
|أسيوط
|دبلومة
|16.
|طارق محمد محمد إبراهيم
|أسيوط
|دبلومة
|17.
|عبد الجابر عبد البديع محمد محمد
|أسيوط
|دبلومة
|18.
|محمود عبد الموجود ثابت محمد
|أسيوط
|دبلومة
|19.
|أحمد محمود عبد اللطيف
|أسيوط
|دبلومة
|20.
|محمود جميل محمود حسن
|أسيوط
|دبلومة
|21.
|أحمد علي عبد العال هريدي
|أسيوط
|دبلومة
|22.
|صفوت محمد همام
|أسيوط
|دبلومة
|23.
|يحي أحمد محمود عليوة
|أسيوط
|دبلومة
|24.
|طه عبد الحميد علي عامر
|أسيوط
|دبلومة
|25.
|إبراهيم عبد المنعم محمد إبراهيم
|أسيوط
|دبلومة
|26.
|محمد محمود حسين عبد الرحمن
|أسيوط
|دبلومة
|27.
|حسن عبد السميع حسن
|أسيوط
|دبلومة
|28.
|أبو الخير منازع علي
|أسيوط
|دبلومة
|29.
|عبد الغفار حسن محمد
|أسيوط
|دبلومة
|30.
|خالد جمال عبد الحكيم
|أسيوط
|دبلومة
|31.
|شحاتة جاد الرب محمد
|أسيوط
|دبلومة
|32.
|محمد أحمد نبهات
|أسيوط
|دبلومة
|33.
|ياسر نجاح عبد الحميد
|أسيوط
|دبلومة
|34.
|أبو زيد أحمد عبد اللطيف
|أسيوط
|دبلومة
|35.
|محمد صالح عبد اللاه
|أسيوط
|دبلومة
|36.
|مصطفى هاشم محروص عبد الموجود
|أسيوط
|دبلومة
|37.
|بكر محمود أحمد محمد
|أسيوط
|دبلومة
|38.
|أيمن عبد الفتاح أحمد
|أسيوط
|دبلومة
|39.
|محمد عاشور مرسي
|أسيوط
|دبلومة
|40.
|عبد الكريم حسين إبراهيم
|أسيوط
|دبلومة
|41.
|علي أبو الغيط علي أحمد
|أسيوط
|دبلومة
|42.
|احمد فاروق سيد حامد
|أسيوط
|دبلومة
|43.
|حسن مختار محمود
|أسيوط
|دبلومة
|44.
|محمد مصطفى محمد ثابت
|أسيوط
|دبلومة
|45.
|عطا محمد محمود
|أسيوط
|دبلومة
|46.
|عمار سالم محمد
|أسيوط
|دبلومة
|47.
|عبد الحليم أحمد خليل
|أسيوط
|دبلومة
|48.
|سيد عبد السميع سيد
|أسيوط
|دبلومة
|49.
|محمد كمال حسين
|أسيوط
|دبلومة
|50.
|حسن محمد عبد الرحيم
|أسيوط
|دبلومة
|51.
|حسن محمود محمد حسن
|أسيوط
|دبلومة
|52.
|ماهر نجيب أحمد محمد
|أسيوط
|دبلومة
|53.
|مصطفى جمال مصطفى
|أسيوط
|دبلومة
|54.
|سالم محمد موسى محمد
|أسيوط
|دبلومة
|55.
|محمد عبد المقصود كامل حسن
|أسيوط
|دبلومة
|56.
|أحمد عبد الرازق مصطفى
|أسيوط
|دبلومة
|57.
|هشام محمود حسين عبد الباقي
|أسيوط
|دبلومة
|58.
|أحمد عاطف عباس محمد
|أسيوط
|دبلومة
|59.
|نور مصطفى محمد فاضل
|أسيوط
|دبلومة
|60.
|محمود عبد الجليل حسانين
|أسيوط
|دبلومة
|61.
|عبد الرحمن بكر عطية
|أسيوط
|دبلومة
|62.
|محمد عبد الفضيل عبد المعتمد
|أسيوط
|دبلومة
|63.
|ضياء الدين محمد عبد الحميد
|أسيوط
|دبلومة
|64.
|فرج احمد سليم احمد
|أسيوط
|دبلومة
|65.
|خالد حسن عبد الرحيم
|أسيوط
|دبلومة
|66.
|عبد الرحيم عبد النعيم محمد
|أسيوط
|دبلومة
|67.
|علاء الدين علي عثمان
|أسيوط
|دبلومة
|68.
|علي عبد الشافي محمد حسن
|أسيوط
|دبلومة
|69.
|علي حسين محمد علي
|أسيوط
|دبلومة
|70.
|محمود احمد علي محمد
|أسيوط
|دبلومة
|71.
|عبد النبي فرغلي أبو العلا عبد الرحمن
|أسيوط
|دبلومة
|72.
|ناصر سيد أحمد شرقاوي أحمد
|الأقصر
|دبلومة
|73.
|محمد عبد الله سيد محمد
|الأقصر
|دبلومة
|74.
|أدهم محمود مصطفى محمد
|الأقصر
|دبلومة
|75.
|بكر إبراهيم محمود إبراهيم
|الأقصر
|دبلومة
|76.
|محمد حسان محمد أحمد
|الأقصر
|دبلومة
|77.
|بكير أبو الحجاج حسب الله
|الأقصر
|دبلومة
|78.
|أحمد عبد المعبود رمضان حفني
|الأقصر
|دبلومة
|79.
|سيد حسين قرين عبد الجليل
|الأقصر
|دبلومة
|80.
|فهيم محمد فهيم إبراهيم
|الأقصر
|دبلومة
|81.
|محمد أحمد عبيد علي
|الأقصر
|دبلومة
|82.
|أحمد أبو السعود أبو السعود ابراهيم
|بني سويف
|دبلومة
|83.
|أحمد السيد عبد العال علي
|بني سويف
|دبلومة
|84.
|أحمد سعد احمد مرسي
|بني سويف
|دبلومة
|85.
|أحمد سيد حسن إبراهيم
|بني سويف
|دبلومة
|86.
|أحمد عثمان خلف علي
|بني سويف
|دبلومة
|87.
|احمد محمد عبد العزيز محمد
|بني سويف
|دبلومة
|88.
|حجازي احمد فتح الباب احمد
|بني سويف
|دبلومة
|89.
|خيري فتحي حسين شاهين
|بني سويف
|دبلومة
|90.
|خيري محمد حسن جابر
|بني سويف
|دبلومة
|91.
|سمير رمضان حسن
|بني سويف
|دبلومة
|92.
|سيد عمر سيد احمد
|بني سويف
|دبلومة
|93.
|شعبان محمد حزين مطاوع
|بني سويف
|دبلومة
|94.
|طه محمد إبراهيم علي
|بني سويف
|دبلومة
|95.
|عبد الله سيد محمد حمد
|بني سويف
|دبلومة
|96.
|عبد المنعم هيبة عبد المنعم
|بني سويف
|دبلومة
|97.
|عصام هاشم احمد محمد
|بني سويف
|دبلومة
|98.
|علي جبر بكري امام
|بني سويف
|دبلومة
|99.
|عمرو محمد محمد عبد الغفار
|بني سويف
|دبلومة
|100.
|فتحي علي حسن ابراهيم
|بني سويف
|دبلومة
|101.
|محمد شاكر طه توفيق
|بني سويف
|دبلومة
|102.
|محمد طه عبد الله عبد الخالق
|بني سويف
|دبلومة
|103.
|محمد مصطفى محمد عبد الرسول
|بني سويف
|دبلومة
|104.
|محمود سليمان محمود وافي
|بني سويف
|دبلومة
|105.
|محمود صادق حرز الله عبد القوي
|بني سويف
|دبلومة
|106.
|محمود مصطفى رياض
|بني سويف
|دبلومة
|107.
|محمود يس عبد الكريم سيد احمد
|بني سويف
|دبلومة
|108.
|مصطفى تمام حسن فرج
|بني سويف
|دبلومة
|109.
|محمد إبراهيم يوسف إبراهيم
|بور سعيد
|دبلومة
|110.
|خميس محمود عبد السلام دسوقي
|جنوب سيناء
|دبلومة
|111.
|أحمد عيد حسن أبو السعود
|الجيزة
|دبلومة
|112.
|محمد مصطفى محمد مرسي شرف
|الجيزة
|دبلومة
|113.
|مصطفى محمود أحمد إسماعيل
|الجيزة
|دبلومة
|114.
|هاشم محمد محمد إسماعيل
|الجيزة
|دبلومة
|115.
|عمار محمد محمود عبد الهادي بدر
|دمياط
|دبلومة
|116.
|ياسر عوض منصور
|الديوان العام
|دبلومة
|117.
|عبد الوهاب محمد عبد الغني
|الديوان العام
|دبلومة
|118.
|محمد عبد العاطي سليم مكرم
|الغربية
|دبلومة
|119.
|إبراهيم عبد الله محمد عبده
|القاهرة
|دبلومة
|120.
|إسماعيل محمد حسين مصطفى
|القاهرة
|دبلومة
|121.
|حمدي صابر عبد العزيز بيومي
|القاهرة
|دبلومة
|122.
|خالد إبراهيم محمد أحمد
|القاهرة
|دبلومة
|123.
|السيد محمد عبد القادر علي
|القاهرة
|دبلومة
|124.
|طه عبد اللطيف توفيق ابو جبل
|القاهرة
|دبلومة
|125.
|عبد العزيز حسن عبد العزيز صبره
|القاهرة
|دبلومة
|126.
|عبد المنجي محمد عبد الوهاب
|القاهرة
|دبلومة
|127.
|عبد المنعم محمد عبد الوهاب
|القاهرة
|دبلومة
|128.
|عماد حمدي محمد علي
|القاهرة
|دبلومة
|129.
|عمر ماهر السيد إمام
|القاهرة
|دبلومة
|130.
|نصر محمد عبد الموجود محمد
|القاهرة
|دبلومة
|131.
|محمد محمود علي محمد
|أسوان
|دبلومة