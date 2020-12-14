الأوقاف تعلن أسماء المجموعة 32 من المرشحين لاختبار صرف مكافأة التميز العلمي

كشفت وزارة الأوقاف عن أسماء المجموعة الثانية والثلاثين من المرشحين لاختبار صرف مكافأة التميز العلمي من المسجلة أسماؤهم من الحاصلين على الدبلومة (سنتين دراسيتين)، وذلك يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020م في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور بالعباسية.





ونبهت وزارة الأوقاف على ضرورة إحضار أصل شهادة الدبلومة لمن لم يسبق له تسليمها بشئون العاملين بالديوان ، وإحضار صورة منها لمن سبق له تسليمها، علمًا بأن الاختبار سيعقد فيما سبق الإعلان عنه في هذا الشأن.







والأسماء هي:



