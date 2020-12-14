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ديني

الأوقاف تعلن أسماء المجموعة 32 من المرشحين لاختبار صرف مكافأة التميز العلمي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:34 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

كشفت وزارة الأوقاف عن أسماء المجموعة الثانية والثلاثين من المرشحين لاختبار صرف مكافأة التميز العلمي من المسجلة أسماؤهم من الحاصلين على الدبلومة (سنتين دراسيتين)، وذلك يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020م في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور بالعباسية.


ونبهت وزارة الأوقاف على ضرورة إحضار أصل شهادة الدبلومة لمن لم يسبق له تسليمها بشئون العاملين بالديوان ، وإحضار صورة منها لمن سبق له تسليمها، علمًا بأن الاختبار سيعقد فيما سبق الإعلان عنه في هذا الشأن.          


والأسماء هي:


مالاسمالمديرية 
1.       عادل عبد الستار عبد الرحمنالإسكندريةدبلومة
2.       محمود أحمد عطية أحمدالإسكندريةدبلومة
3.       محمود بكر عثمان أبو بكرالإسكندريةدبلومة
4.       أحمد السيد أحمد حسين إبراهيمأسيوطدبلومة
5.       أحمد سيد أحمد سيد                أسيوطدبلومة
6.       أحمد عبد المنعم أحمد سيدأسيوطدبلومة
7.       أحمد كمال علي محمدأسيوطدبلومة
8.       أحمد محمد حافظ فراجأسيوطدبلومة
9.       أحمد محمد عبد الرحمن حسينأسيوطدبلومة
10.   أسامة فتحي عبد الحميد مرعيأسيوطدبلومة
11.   تهامي عبد الوهاب حسانين محمدأسيوطدبلومة
12.   جمال عبد المنطلب أحمد إبراهيمأسيوطدبلومة
13.   حسن أحمد علي عبد اللهأسيوطدبلومة
14.   حمادة جمعة علي رحابأسيوطدبلومة
15.   ربيع محمد فرغلي مصطفىأسيوطدبلومة
16.   طارق محمد محمد إبراهيمأسيوطدبلومة
17.   عبد الجابر عبد البديع محمد محمدأسيوطدبلومة
18.   محمود عبد الموجود ثابت محمدأسيوطدبلومة
19.   أحمد محمود عبد اللطيفأسيوطدبلومة
20.   محمود جميل محمود حسنأسيوطدبلومة
21.   أحمد علي عبد العال هريديأسيوطدبلومة
22.   صفوت محمد همامأسيوطدبلومة
23.   يحي أحمد محمود عليوةأسيوطدبلومة
24.   طه عبد الحميد علي عامرأسيوطدبلومة
25.   إبراهيم عبد المنعم محمد إبراهيمأسيوطدبلومة
26.   محمد محمود حسين عبد الرحمنأسيوطدبلومة
27.    حسن عبد السميع حسنأسيوطدبلومة
28.   أبو الخير منازع عليأسيوطدبلومة
29.   عبد الغفار حسن محمدأسيوطدبلومة
30.    خالد جمال عبد الحكيمأسيوطدبلومة
31.   شحاتة جاد الرب محمدأسيوطدبلومة
32.   محمد أحمد نبهاتأسيوطدبلومة
33.   ياسر نجاح عبد الحميدأسيوطدبلومة
34.   أبو زيد أحمد عبد اللطيفأسيوطدبلومة
35.   محمد صالح عبد اللاهأسيوطدبلومة
36.   مصطفى هاشم محروص عبد الموجودأسيوطدبلومة
37.   بكر محمود أحمد محمدأسيوطدبلومة
38.   أيمن عبد الفتاح أحمدأسيوطدبلومة
39.   محمد عاشور مرسيأسيوطدبلومة
40.   عبد الكريم حسين إبراهيمأسيوطدبلومة
41.   علي أبو الغيط علي أحمدأسيوطدبلومة
42.   احمد فاروق سيد حامدأسيوطدبلومة
43.   حسن مختار محمودأسيوطدبلومة
44.   محمد مصطفى محمد ثابتأسيوطدبلومة
45.   عطا محمد محمودأسيوطدبلومة
46.   عمار سالم محمدأسيوطدبلومة
47.   عبد الحليم أحمد خليلأسيوطدبلومة
48.   سيد عبد السميع سيدأسيوطدبلومة
49.   محمد كمال حسينأسيوطدبلومة
50.   حسن محمد عبد الرحيمأسيوطدبلومة
51.   حسن محمود محمد حسنأسيوطدبلومة
52.    ماهر نجيب أحمد محمدأسيوطدبلومة
53.   مصطفى جمال مصطفىأسيوطدبلومة
54.    سالم محمد موسى محمدأسيوطدبلومة
55.   محمد عبد المقصود كامل حسنأسيوطدبلومة
56.                أحمد عبد الرازق مصطفىأسيوطدبلومة
57.                هشام محمود حسين عبد الباقيأسيوطدبلومة
58.                أحمد عاطف عباس محمدأسيوطدبلومة
59.                نور مصطفى محمد فاضلأسيوطدبلومة
60.                محمود عبد الجليل حسانينأسيوطدبلومة
61.                عبد الرحمن بكر عطيةأسيوطدبلومة
62.                محمد عبد الفضيل عبد المعتمدأسيوطدبلومة
63.   ضياء الدين محمد عبد الحميدأسيوطدبلومة
64.   فرج احمد سليم احمدأسيوطدبلومة
65.   خالد حسن عبد الرحيمأسيوطدبلومة
66.   عبد الرحيم عبد النعيم محمدأسيوطدبلومة
67.   علاء الدين علي عثمانأسيوطدبلومة
68.   علي عبد الشافي محمد حسنأسيوطدبلومة
69.   علي حسين محمد عليأسيوطدبلومة
70.   محمود احمد علي محمدأسيوطدبلومة
71.   عبد النبي فرغلي أبو العلا عبد الرحمنأسيوطدبلومة
72.   ناصر سيد أحمد شرقاوي أحمدالأقصردبلومة
73.   محمد عبد الله سيد محمدالأقصردبلومة
74.   أدهم محمود مصطفى محمدالأقصردبلومة
75.   بكر إبراهيم محمود إبراهيمالأقصردبلومة
76.   محمد حسان محمد أحمدالأقصردبلومة
77.   بكير أبو الحجاج حسب اللهالأقصردبلومة
78.   أحمد عبد المعبود رمضان حفنيالأقصردبلومة
79.    سيد حسين قرين عبد الجليلالأقصردبلومة
80.   فهيم محمد فهيم إبراهيمالأقصردبلومة
81.   محمد أحمد عبيد عليالأقصردبلومة
82.   أحمد أبو السعود أبو السعود ابراهيمبني سويفدبلومة
83.   أحمد السيد عبد العال عليبني سويفدبلومة
84.   أحمد سعد احمد مرسيبني سويفدبلومة
85.   أحمد سيد حسن إبراهيم بني سويفدبلومة
86.   أحمد عثمان خلف عليبني سويفدبلومة
87.   احمد محمد عبد العزيز محمدبني سويفدبلومة
88.   حجازي احمد فتح الباب احمدبني سويفدبلومة
89.   خيري فتحي حسين شاهينبني سويفدبلومة
90.   خيري محمد حسن جابربني سويفدبلومة
91.   سمير رمضان حسنبني سويفدبلومة
92.   سيد عمر سيد احمدبني سويفدبلومة
93.   شعبان محمد حزين مطاوعبني سويفدبلومة
94.   طه محمد إبراهيم عليبني سويفدبلومة
95.   عبد الله سيد محمد حمدبني سويفدبلومة
96.   عبد المنعم هيبة عبد المنعمبني سويفدبلومة
97.   عصام هاشم احمد محمدبني سويفدبلومة
98.   علي جبر بكري امامبني سويفدبلومة
99.   عمرو محمد محمد عبد الغفاربني سويفدبلومة
100.                فتحي علي حسن ابراهيمبني سويفدبلومة
101.                محمد شاكر طه توفيقبني سويفدبلومة
102.                محمد طه عبد الله عبد الخالقبني سويفدبلومة
103.                محمد مصطفى محمد عبد الرسولبني سويفدبلومة
104.                محمود سليمان محمود وافيبني سويفدبلومة
105.                محمود صادق حرز الله عبد القويبني سويفدبلومة
106.                محمود مصطفى رياضبني سويفدبلومة
107.                محمود يس عبد الكريم سيد احمدبني سويفدبلومة
108.                مصطفى تمام حسن فرجبني سويفدبلومة
109.                محمد إبراهيم يوسف إبراهيمبور سعيددبلومة
110.                خميس محمود عبد السلام دسوقيجنوب سيناءدبلومة
111.                أحمد عيد حسن أبو السعودالجيزةدبلومة
112.                محمد مصطفى محمد مرسي شرفالجيزةدبلومة
113.                مصطفى محمود أحمد إسماعيلالجيزةدبلومة
114.                هاشم محمد محمد إسماعيلالجيزةدبلومة
115.                عمار محمد محمود عبد الهادي بدردمياطدبلومة
116.                ياسر عوض منصورالديوان العامدبلومة
117.                عبد الوهاب محمد عبد الغنيالديوان العامدبلومة
118.                محمد عبد العاطي سليم مكرمالغربيةدبلومة
119.                إبراهيم عبد الله محمد عبدهالقاهرةدبلومة
120.                إسماعيل محمد حسين مصطفىالقاهرةدبلومة
121.                حمدي صابر عبد العزيز بيوميالقاهرةدبلومة
122.                خالد إبراهيم محمد أحمدالقاهرةدبلومة
123.                السيد محمد عبد القادر عليالقاهرةدبلومة
124.                طه عبد اللطيف توفيق ابو جبلالقاهرةدبلومة
125.                عبد العزيز حسن عبد العزيز صبرهالقاهرةدبلومة
126.                عبد المنجي محمد عبد الوهابالقاهرةدبلومة
127.                عبد المنعم محمد عبد الوهابالقاهرةدبلومة
128.                عماد حمدي محمد عليالقاهرةدبلومة
129.                عمر ماهر السيد إمامالقاهرةدبلومة
130.                نصر محمد عبد الموجود محمدالقاهرةدبلومة
131.                محمد محمود علي محمدأسواندبلومة
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