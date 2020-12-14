الفريق أسامة ربيع: حصولي على جائزة الإنجاز المتميز إشادة عالمية جديدة لقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، إن منحه جائزة الإنجاز المتميز هي جائزة لكافة العاملين بهيئة قناة السويس وليس لشخصه فقط، وجاءت هذه الجائزة نتيجة لبذل مجهود جبار خلال هذا العام؛ لصعوبة الظروف التي مر بها الجميع بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن هذه الجائزة إشادة عالمية جديدة لقناة السويس.





وأضاف «ربيع»، خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن قناة السويس حققت أفضل مكاسب على جميع القنوات الملاحية الموجودة في العالم في فترة انتشار جائحة كورونا المستجد وخلال أزمة انخفاض التجارة العالمية التي مر بها العالم في هذا العام منذ بدايته.





وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه كان من الواضح للجميع أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد سوف تؤثر على حركة التجارة العالمية ولذلك قمنا باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.





وتفقد المهندس مبارك منصور مبارك، رئيس قطاع القناة وسيناء شركة المقاولون العرب، متحف قناة السويس، مؤكدا للموقع أنه يعد تحفة فنية وأثرية على أرض الإسماعيلية حيث يحكي هذا المتحف تاريخ نضال شعب مصر العظيم وحرص القيادة السياسية في الحفاظ على مقدرات الشعب وتاريخه العريق.





وأضاف "مبارك"، أن مشروع المتحف الذي تنفذه شركة المقاولون العرب قطاع القناة هو عبارة عن اعمال انشائية وترميم أول مبنى إدارى لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخي لقناة السويس عام 1869 وتأهيلية ليكون متحفا عالميا يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة.





كما يشمل المشروع أيضا إدارج استراحة فرديناند ديلسبيس داخل المتحف كما يتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس.





وأضاف المهندس اشرف غنيم رئيس القطاع مدير فرع سيناء ان المتحف يشغل مساحة عشرة الاف متر مسطح تمشل مساحة المبانى المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح، كما يشمل المشروع شبكة انفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف.



