ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

علاج النقرس بالأدوية والطرق المنزلية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 08:01 م
علاج النقرس بالادوية
علاج النقرس بالادوية والطرق المنزلية
Advertisements
اسماء محمد
ينتشر مرض النقرس بصورة كبيرة بين شرائح مختلفة من الأعمار ويلعب النظام الغذائي الخاطئ دورا كبيرا فى الإصابة به حيث إنها تتسبب فى تراكم رواسب حمض اليوريك البلوري في مفاصل الأطراف بشكل خاص ومفاصل الجسم الأخرى بشكل عام مما يؤثر على حركة ونشاط الإنسان.

تتسبب نوبة النقرس في الشعور بآلام قوية تجعل الإنسان يعجز عن القيام بأى شيء آخر وللأسف يتعرض البعض للمعاناة من هذه النوبات بشكل متكرر لذا يكن البحث عن علاج مناسب أمر فى غاية الأهمية خاصة لدى من يعانون النقرس المزمن.

ويمكن علاج النقرس بعدة طرق بعضها يعتمد على العلاج المنزلى والبعض الآخر يعتمد على العقاقير الطبية، ونعرض لكم أبرز طرق علاج النقرس وفقا لما أورده موقع " nhsinform ".

تخفيف الأعراض أثناء النوبة: يمكن القيام بذلك باستخدام أكياس الثلج وتناول الأدوية مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) أو الكولشيسين أو  الكورتيكوستيرويدات.

منع المزيد من الهجمات: من خلال مجموعة من التغييرات في نمط الحياة ، مثل فقدان الوزن أو تغيير نظامك الغذائي، وتناول الأدوية التي تخفض مستويات حمض اليوريك، مثل الوبيورينول.

مع العلاج، يستطيع العديد من الأشخاص تقليل مستويات حمض البوليك بشكل كافٍ لإذابة البلورات التي تسبب النقرس، ونتيجة لذلك لا يتعرضون لهجمات أخرى ومع ذلك عادة ما يكون العلاج مدى الحياة مطلوبًا.

كما أن اتباع لايف ستايل مناسب لمرض النقرس يساعد بشكل كبير فى تجنب حدوث النوبات والتعايش مع المرض بأمان، وإليكم قواعد لايف ستايل المصابين بالنقرس وفقا لما ذكره موقع "  medicinenet ".

الإكثار من السوائل خاصة الماء، وقلل عدد المشروبات المحلاة خاصة التي بشراب الذرة  والابتعاد عن الكحوليات.
الطريقة المثالية للحصول على البروتين هى تناول منتجات الألبان قليلة الدسم بل قد تأثير وقائي ضد النقرس.
يسمح أحيانا بكمية صغيرة من هذه اللحوم والأسماك والدواجن ، لكن انتبه جيدًا للأنواع والكمية  التي تسبب لك مشكلات وتجنبها.
الاهتمام بالحصول على وزن الجسم المثالي حيث أن تناول كميات طعام تسمح لك بالحفاظ على وزن صحي، قد يؤدي فقدان الوزن الزائد إلى تقليل مستويات حمض اليوريك في الجسم لكن تجنب الصيام أو فقدان الوزن السريع لأنهما يرفعان مستويات حمض البوليك مؤقتا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

8 حقائق يجب أن تعرفها عن النقرس

هؤلاء مهددون بالإصابة بالنقرس

خائف من الإصابة بالنقرس.. إليك طرق الوقاية

كل ما تريد معرفته عن النقرس.. هؤلاء المهددون بالإصابة بالمرض.. و5 نصائح للوقاية والسلامة الصحية

د. محمد ماهر يكتب: آلام الكعب.. وخرافة الأملاح والنقرس

لمرضى النقرس.. نظام غذائي لعيش الحياة بدون تعب

ترشيحاتنا

إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تخفي أنباء عن إيجابية حالات بكورونا

رفض الترويج لأكاذيب آبي أحمد.. صحيفة سودانية تكشف سبب قطع حمدوك زيارته لإثيوبيا

غزل المحلة ينصر الأهلي: نحن من طالبنا بنقل ملعب المباراة

إصابة ربيع ياسين و 17 لاعبا من منتخب مصر للشباب بكورونا

العين الإماراتي يحسم جدل رحيل لابا كودجو لـ الأهلي مقابل حسين الشحات

مصطفى حسني يعتذر لمتابعيه عن فيديو له حول الحجاب: خالفت سنة النبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باستخدام الشبح الكوني.. التقاط صورة ليلية للشمس من خلال باطن الأرض

إلهام شاهين وأشرف زكي يقدمان العزاء في وفاة والد داليا البحيري .. فيديو وصور

علاج زغللة العين والدوخة