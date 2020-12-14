دول غربية اتخذت القرار.. ضاحي خلفان : حسن نصرالله بين خيارين إما تسليم السلاح أو يُقتل بالسلاح

، عدة تغريدات اليوم من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "، متضمنة تلميحات بشأن مصير زعيم حزب الله حسن نصرالله.









وكتب ضاحي خلفان " من متابعات الاخبار العالمية الظاهر ان الهدف القادم بعد العالم النووي الايراني..هو حسن نصر الله.. والرسالة التي توجه اليه يا حسن سلم تسلم " .









وأضاف: " انتهى المزاح يا بوعلي ، قد يتعرض حزب الله الى هجمة إبادة للمليشيات.. عمليات ساحقة ماحقة ، الاهداف مرصودة.. والقرارات الدولية معدة مسوداتها , الاخبار تقول انه كفى فوضى في لبنان" .









وتابع خلفان " يقولون اننا صبرنا كثيرا على حسن نصرالله.. لكن الآن حان ان يكون بين خيارين اما ان يسلم السلاح او يقتل بالسلاح.. عاد هو له الخيار.. مجموعة من قادة الغرب قرروا انهاء اللعبة يا حسن.. دبر حالك ".









وأوضح أن المطلوب هو : " إعلان بيروت منزوعة السلاح من مليشيات حزب الله, أن يكون دور حسن نصر الله فقط خطيبا في المآتم , تتولى قوات دولية ادارة مطار بيروت .. ويلبس جماعة حسن نصرالله الباب...لبرا ".









وتساءل: " هل سيتم اغتيال حسن نصرالله قبل مغادرة ترامب كرسي الرئاسة لو اعتمدت النتائج لصالح بايدن ".









واختتم " حسن نصر الله خذ نصيحتي.. ادخل في سرداب.. ولا تطلع حتى تكون الامام الغائب لحزب الله.. وعش هناك ".









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كان الفريق ضاحي خلفان، القيادي الأمني الإماراتي، دعا الي تحويل ‏جامعة الدول العربية إلى جامعة الشرق الأوسط لتكون فيها ايران وإسرائيل الى جانب العرب.









وكتب خلفان عبر حسابه علي تويتر قائلا "‏مش معقولة يكون مائة مليون ايراني مدعوس عليهم بقمع ملالي جهلة وعايشين في حصار عالمي عليهم، مهما كان الإيرانيين جيران، ‏عندها لن يكون هناك حمار حوثي ولا جحش حزبالي.









وأفاد خلفان بأن ‏إسرائيل حقا تريد السلام لأن بكل مقاييس البقاء الآمن لها لا يكون إلا بالسلام، مشيرا الي ان الجميع بمن فيهم بطبيعة الحال الفلسطينيون؛ فالزمن لا يخدم عزلة إسرائيل عن المحيط العربي.









وأضاف : ‏التطبيع استراتيجية تعني التعايش بمعنى الكلمة، ‏وان من الامور التي أراها ضرورية، ان يكون دخول الإسرائيليين الى الدول العربية بدون تأشيرة ، ودخول العرب الى إسرائيل بدون تأشيرة، والسماح بالتمليك والاستثمار لكل جهة لدى الجهة الأخرى.









وختم تغريداته قائلا :‏نشر الكراهية في المنطقة لا يخدم الجميع.







