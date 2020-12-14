دول غربية اتخذت القرار.. ضاحي خلفان : حسن نصرالله بين خيارين إما تسليم السلاح أو يُقتل بالسلاح

نشر ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، عدة تغريدات اليوم من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "، متضمنة تلميحات بشأن مصير زعيم حزب الله حسن نصرالله.
وكتب ضاحي خلفان " من متابعات الاخبار العالمية الظاهر ان الهدف القادم بعد العالم النووي الايراني..هو حسن نصر الله.. والرسالة التي توجه اليه يا حسن سلم تسلم " .
وأضاف: " انتهى المزاح يا بوعلي ، قد يتعرض حزب الله الى هجمة إبادة للمليشيات.. عمليات ساحقة ماحقة ، الاهداف مرصودة.. والقرارات الدولية معدة مسوداتها , الاخبار تقول انه كفى فوضى في لبنان" .
وتابع خلفان " يقولون اننا صبرنا كثيرا على حسن نصرالله.. لكن الآن حان ان يكون بين خيارين اما ان يسلم السلاح او يقتل بالسلاح.. عاد هو له الخيار.. مجموعة من قادة الغرب قرروا انهاء اللعبة يا حسن.. دبر حالك ".
وأوضح أن المطلوب هو : " إعلان بيروت منزوعة السلاح من مليشيات حزب الله, أن يكون دور حسن نصر الله فقط خطيبا في المآتم , تتولى قوات دولية ادارة مطار بيروت .. ويلبس جماعة حسن نصرالله الباب...لبرا ".
وتساءل: " هل سيتم اغتيال حسن نصرالله قبل مغادرة ترامب كرسي الرئاسة لو اعتمدت النتائج لصالح بايدن ".
واختتم " حسن نصر الله خذ نصيحتي.. ادخل في سرداب.. ولا تطلع حتى تكون الامام الغائب لحزب الله.. وعش هناك ".
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يقولون اننا صبرنا كثير على حسن نصرالله...لكن الآن حان ان يكون بين خيارين اما ان يسلم السلاح او يقتل بالسلاح...عاد هو له الخيار...— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2020