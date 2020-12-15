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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 708 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:02 ص
التصرفات العقارية
التصرفات العقارية
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قسم الاقتصاد
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 708 ملايين درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 222 مبايعة بقيمة 454.77 مليون درهم منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 57.83 مليون درهم و201 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 396.94 مليون درهم .

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية " وام" أن تقريرا صادرا عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، رصد أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الثالثة .

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تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثه بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في الحبية السادسة بتسجيلها مبايعة بقيمة ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المركاض .

وتصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في مجمع دبي للإستثمار الاول بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 238.45 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 17.92 مليون درهم و42 رهن فلل وشقق بقيمة 220.52 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الاولى بقيمة 131 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 37 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 14.83 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 4 ملايين درهم .
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