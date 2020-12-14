اقتصاد الإمارات.. انطلاق معرضي "المفروشات 360" و"ترندز 2020" بحضور 180 عارض

وسط اتخاذ أقصى التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة الجميع، وبمشاركة أكثر من 180 عارض محلي وعالمي، انطلقت اليوم (الاثنين) في إمارة الشارقة، فعاليات معرضي "المفروشات 360"، و"ترندز 2020"، اللذان ينظمهما مركز إكسبو الشارقة على مدار ستة أيام.





وشهد معرض "المفروشات 360" في نسخته الثانية هذا العام، عرض لمنتجات وتقنيات المنازل الذكية، وأنظمة أتمتة المباني، وحلول الأمن المتطورة، وإدارة المرافق السمعية والبصرية والمائية الذكية، إلى جانب مجموعة كبيرة من التصميمات الراقية من الإثاث المنزلي، ومختلف أنواع المفروشات، والمنتجات العالية الجودة، وأدوات المطبخ، والأجهزة المنزلية الحديثة، ومعدات وأدوات الحدائق، في حين تفرد معرض "ترندز 2020" في نسخته الأولى بعرض مبهر لتشكيلة واسعة من الأزياء العصرية، وآخر صيحات الموضة، وأفضل المنسوجات والأقمشة والأحذية، وأحدث تصميمات حقائب اليد والإكسسوارات وفساتين السهرة والعباءات الأنيقة والعطور ومستحضرات التجميل.





معارض متخصصة





وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن تنظيم معرضي "المفروشات 360"، و"ترندز 2020"، في موعد موحد يأتي في إطار حرص مركز إكسبو الشارقة على تكثيف إقامة المعارض المتخصصة، خاصة خلال هذه الفترة الاستثنائية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد-19، وذلك بهدف تحفيز حركة المبيعات والتجارة على المستوى المحلي، وإتاحة منصات واسعة للشركات المحلية لعرض أفضل منتجاتها والالتقاء بالعديد من المصنعين والتجار والفنيين العاملين في مختلف القطاعات من عدة دول العالم ما يساعد على تأسيس علاقات تجارية متنوعة وفتح أسواق جديدة لها ما يساهم في ازدهار القطاعات التجارية والصناعية والمهنية على كافة المستويات.









وأشاد المدفع، بحجم ومستوى المشاركة المحلية والعالمية للشركات العارضة في هذين الحدثين وبجودة وتنوع المنتجات المقدمة وتميز العروض المطروحة والحسومات الجاذبة التي ترضي أذواق الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية، منوهًا إلى أن معرض الأثاث 360، تبنى نهجًا شموليًا، من حيث استهداف العارضين والمستهلكين من خلال العرض والإقبال والشراء، في حين حرص المركز من خلال معرض "ترندز 2020" على تحقيق التنوع الواسع في تخصصات الجهات العارضة المشاركة ما يضمن تلبية كافة احتياجات الزوار من مختلف أنواع الملابس والأحذية والحقائب والعطور، ويمنحهم فرصة الاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في عالم تصميم الأزياء.





دعم قطاع صناعة الإثاث والمفروشات





من جهته أشار سلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة أهمية معرض "المفروشات 360"، في تعزيز نشاط قطاع صناعة الإثاث والمفروشات ولا سيما أن سوق الأثاث في دولة الإمارات يعتبر من أكثر الأسواق تنافسية في المنطقة، إذ تعد الإمارات سوقًا مهمًا لتصدير منتجات الإثاث والمفروشات إلى دول آسيا وإفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى الجانب الاستهلاكي المحلي القوي، حيث تشكل تجديدات المنازل والطلب من قطاعي الضيافة والبناء، المحرك الرئيسي لصناعة الأثاث والمفروشات في الدولة، منوهًا إلى أنه ونظرًا للتطورات التكنولوجية في بناء المنازل وتحسينات ميزات المنتج التي اجتاحت صناعة الإثاث والمفروشات، فإن النسخة الثانية من معرض "المفروشات 360" تتضمن عرض للتقنيات الحديثة في ما يتعلق بالمنازل الذكية، والتي تطبق معايير الاستدامة، حيث يتم عرض هذه المنتجات بأسعار تنافسية.









ويفتح المعرضان الذي يتيح لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر، أبوابهما للزوار من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً، مع توفر مساحات كبيرة لمواقف السيارات سواء مقابل المركز أو في المبنى الملاصق له مجانا للزوار، وحرص مركز إكسبو الشارقة على تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حرصًا على سلامة الجميع، والتي اشتملت على تعقيم المبنى بالكامل وصالات العرض والأخذ باشـتراطات الصحة والسلامة من قياس درجة الحرارة عند الدخول، واعتماد كاميرات حرارية ذكية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإعادة ترتيب مساحات العرض بطرق علمية ومدروسة لضمان التباعد الجسدي وتوفير أقصى درجات الحماية، وتهيئة قاعة انتظار، لتفادي الازدحام داخل المعرض، إلى جانب توزيع الإرشادات والملصقات في كافة أرجاء المركز.







