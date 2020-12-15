تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان.. دورة ريادة الأعمال في ضوء رؤية مصر 2030

وتنظم إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المهرجان العلمي الخامس بكليات الجامعة بمشاركة كليات الهندسة بحلوان والحاسبات والذكاء الاصطناعي وهندسة المطرية والحقوق والاقتصاد المنزلي والطب والعلوم، والفنون الجميلة والتربية الرياضية بنين بالهرم، والتمريض، والخدمة الاجتماعية، والآداب وكلية الفنون التطبيقية.





ويهدف المهرجان العلمي الخامس بالكليات إلى توعية الطلاب بأهمية النشاط العلمي والأنشطة والمسابقات والدورات والندوات التي تقدمها إدارة النشاط العلمي ومساعدة الطلاب فى تنمية قدراتهم وحثهم على الاختراع الابتكار والأفكار العلمية لمساعدتهم في مجال العمل والحياة بعد التخرج.



