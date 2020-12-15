تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان.. دورة ريادة الأعمال في ضوء رؤية مصر 2030

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر ديسمبر 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.
أعلن مسئولو مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان ان البرامج تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.
يأتي ذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.
- دورة ريادة الأعمال في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ تقام ابتداء من غد الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 وتستمر حتى الأربعاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٠.
أوضح مسؤلو مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس انه تقام أغلب هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس، وبعضها داخل مركز دار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا، وإنه يتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات وحمل المطهرات والمعقمات للحفاظ على صحتهم وتجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا.
وتنظم إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المهرجان العلمي الخامس بكليات الجامعة بمشاركة كليات الهندسة بحلوان والحاسبات والذكاء الاصطناعي وهندسة المطرية والحقوق والاقتصاد المنزلي والطب والعلوم، والفنون الجميلة والتربية الرياضية بنين بالهرم، والتمريض، والخدمة الاجتماعية، والآداب وكلية الفنون التطبيقية.
ويهدف المهرجان العلمي الخامس بالكليات إلى توعية الطلاب بأهمية النشاط العلمي والأنشطة والمسابقات والدورات والندوات التي تقدمها إدارة النشاط العلمي ومساعدة الطلاب فى تنمية قدراتهم وحثهم على الاختراع الابتكار والأفكار العلمية لمساعدتهم في مجال العمل والحياة بعد التخرج.
ويتضمن المهرجان مجموعة من الأنشطة وهي معرض علمي يشمل (ابتكارات واختراعات علمية، أبحاث علمية في مجالات مختلفة، مجلة حائط علمية، مشروعات صغيرة إكسسوارات ومشغولات يدوية وعطور وصناعة الصابون والجلود)، ومسابقة دوري المعلومات بين طلاب الكلية، وندوه علمية، مشهد تمثيلي بهدف توصيل فكرة علمية، وتقديم مواهب متنوعة لطلاب الكلية، وعرض الطلاب للأبحاث والأفكار والابتكارات أمام زملائهم لتبادل المعرفة والأفكار، ويتم عمل تقييم لكل كلية فيما سبق وتقيم الدعاية والإعلان للمهرجان داخل الكلية ومشاركة وتفاعل الطلاب في يوم المهرجان العلمي في حدود الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.