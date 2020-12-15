شيراز طفلة ما وراء الطبيعة: بحب السباحة.. وهموت وأروح المدرسة بس نومي مش مظبوط.. فيديو

شيراز التي تسمي ريم عبدالقادر بطلة مسلسل "ما وراء الطبيعة" علي عشقها للتمثيل مشيرة إلى أنها شاركت في مسلسل ما وراء الطبيعة، بجانب أحد الأفلام المشاركة فيها الفترة المقبلة، مع مايا نصرى والفنانة هالة فاخر. أكدت الطفلة





وأضافت شيراز خلال لقائها في برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"،: إنها تبلغ من العمر 7 سنوات، وتدرس في الصف الأول من المرحلة الابتدائية، وتذهب للامتحانات فقط.





وأوضحت شيراز ،: "والدي هو من يذاكر لي، حيث يعمل أستاذا بأحد الجامعات ودراستي بالمنزل عشان أسهر براحتي وما اصحاش بدري كل يوم و هموت وراوح المدرسة ويكون عندي صحاب بس نومى مش مظبوط وعندي صديقة واحدة تعرفت عليها في النادي، وأخرى زميلتي في التمثيل و أمارس الرياضة في السباحة.





ما وراء الطبيعة، مسلسل مصري من إخراج عمرو سلامة ومن تأليف أحمد خالد توفيق، وبطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، وآية سماحة، وتدور قصة مسلسل ما وراء الطبيعة حول شخصية طبيب متقاعد اسمه رفعت إسماعيل، يعيش وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة والأحداث الغامضة التي خاضها بنفسه أو سردت له.





وبحسب صناع العمل فإن سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" لم تصدر بترتيب زمني، وكى يتم وضع المسلسل فى التسلسل الزمنى الملائم، كان يجب على مؤلفي السيناريو اللجوء إلى نقطة انطلاق محددة، ووقع الاختيار على عيد ميلاد رفعت إسماعيل الأربعين، ومن هنا شرعوا في كتابة الموسم الأول من (ما وراء الطبيعة)، والذي يأخذ المشاهدين في رحلة عبر ٣ خطوط زمنية: مغامرات رفعت إسماعيل كرجل بالغ، ورحلة من الحنين إلى الماضي عبر استعراض طفولته، وخط ثالث يذهب أبعد من ذلك لنستكشف أصل تعلقه بالوقائع الخارقة للطبيعة وكيف كانت البداية.





وهناك أكثر من ٨٠ رواية منشورة في السلسلة، ولذلك فإن تحديد العناصر التي سيتم استخدامها في كتابة قصة الموسم الأول المكون من ست حلقات فقط كان تحديًا كبيرًا.