وائل جمعة يدخل فى نوبة بكاء .. تعرف على السبب..فيديو

دخل وائل جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في نوبة بكاء أثناء ظهوره على شاشة قناة الأهلي، بعد رؤية تقريرا عن مسيرته مع القلعة الحمراء.





ولم يتمكن جمعة من حبس دموعه أمام أعين الكاميرا بعد تقرير قناة الأهلي الذي فند انجازاته مع الفريق الأحمر طوال 14 عاما قضاها مع الفريق.





وعقب إذاعة التقرير على شاشة القناة، علق وائل جمعة عليه قائلا:" تاريخ طويل، وافتقدت لعبة كرة القدم".





ولعب وائل جمعة مع فريق الأهلي منذ عام 2001 وحتى 2014 حيث اعتزل كرة القدم، بعدما استطاع تحقيق الدوري 8 مرات، وكأس مصر 3 ألقاء ودوري أبطال إفريقيا 6 مرات ومثلهم كأس السوبر الإفريقي، بالإضافة للمركز الثالث في كأس العالم للأندية.