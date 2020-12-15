كواليس لقاء وزير الأوقاف وسفير مصر الجديد في مقر الأمم المتحدة بجنيف

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السفير إيهاب جمال الدين، قبيل سفره لتسلم مهام عمله سفيرا لمصر بمقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات، من أهمها جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي داخل مصر ، وخارجها من خلال موفديها من الأئمة بمختلف دول العالم، ومن خلال حركة الترجمة الواسعة، وتزويد العديد من المراكز الإسلامية في مختلف دول العالم بهذه الإصدارات.





وتطرق اللقاء للحديث كذلك عن جهود وزارة الأوقاف التوعوية في مجال حقوق الإنسان وإسهاماتها في خدمة المجتمع ، وجرى بحث سبل الاستفادة من جهودها أيضا في مواجهة الفكر المتطرف ، والتنسيق لإبراز التجربة المصرية في ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة وفقه العيش المشترك ، وتجربة العمل المشترك بين الواعظات والراهبات.



