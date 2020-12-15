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حوادث

اليوم.. محاكمة سناء سيف في اتهامها بـ نشر أخبار كاذبة عن انتشار كورونا بالسجون

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:35 ص
سناء سيف
سناء سيف
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رامى المهدي
تنظر اليوم محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 10 المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس  محاكمة سناء سيف في اتهامها باذاعة ونشر اخبار كاذبة.

وكانت قد قررت النيابة العامة، في وقت سابق بحبس سناء سيف، شقيقة علاء عبدالفتاح، 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة أمن الدولة  قد أذنت في يونيو الماضي بضبط المتهمة سناء سيف لورود تحريات من قطاع الأمن الوطني باستغلالها صفحة شخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في نشر أخبار كاذبة وشائعات حول تردي الأوضاع الصحية بالبلاد وتفشي فيروس كورونا في السجون، والدعوة إلى التظاهر والتجمهر أمامها وتعطيلها عن عملها بغرض تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة وإجبارها على الإفراج عن بعض المسجونين 

وذلك تنفيذًا لمخطط اتفقت عناصر إثارية هاربة خارج البلاد على بنوده كلفت به آخرين من بينهم المتهمة المذكورة، يقوم على نشر مثل تلك الأخبار الكاذبة والإشاعات بغرض تكدير الأمن والسلم العام وتعطيل مؤسسات الدولة عن عملها، والإيقاع بينها وبين المواطنين لدفعهم للتظاهر والتجمهر، فضلًا عن ارتكاب المتهمة المذكورة واقعة سب وقذف ضابط شرطة عبر صفحتها المشار إليها، وقد أرفق بالتحريات صور لمنشورات بتلك الصفحة.

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