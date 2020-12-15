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ثقافة

الملكة أحمس نفرتاري.. قصة أول امرأة تقود فرقة عسكرية لطرد الهكسوس

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:46 ص
احمس نفرتاري
احمس نفرتاري
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محمد الاسكندرانى
قصص من أمجاد التاريخ تحفرها ، الملكة أحمس نفرتاري كملكة وقائدة فرقة عسكرية ، شاركت في طرد الغزاة عن ربوع مصر ، لتثبت انها في ذلك العصر ، المرأة الفولاذية في صد هجمات الهكسوس والآسيويين.

وستنطلق مومياء الملكة أحمس نفرتارى ، مع نظرائها من الملوك والملكات ، فى موكب المومياوات الملكية ، المقرر انطلاقة قريبا من المتحف المصري بالتحرير حتى متحف الحضارة بالفسطاط لنسرد قصتها فى السطور القادمة.

يعود تاريخ الملكة أحمس نفرتارى ، الى الاسرة الـ 18 والتي حكم زوجها الملك أحمس الأول مصر ، وابنها الملك أمنحتب الأول ، حفر اسمها في معابد طيبة و سرابيط الخادم و أبيدوس ، مجسدا أمجادها كملكة مصرية قوية، بالإضافة الى كتابة اسمها مع زوجها أحمس الأول فى محاجر الحجر الجيري بمنف ومحاجر الألباستر بأسيوط .

أحمس نفرتاري هي ابنة الملك سقنن رع تاع الثاني وزوجته إياح حوتب الأولي ، حظيت بالعديد من الألقاب أبرزها أخت وابنة الملك، ولقبت بانها أول ملكة تلقب بزوجة الهية للإله آمون، كما لقبت بـ " إلهة البعث" ، لتكون الأكثر تميز بين نظرائها من الملكات .

وكان للملكة دور هام لتقلد الملك أحمس الأول حكم مصر ، حتى وفاتها في عهده في سن السبعين عامًا وفقًا لإحدى الاكتشافات، ودفنت في منطقة دراع أبو النجا في البر الغربي للأقصر، وعثر على مقبرتها في خبيئة بالدير البحري .

وتعد الملكة الشخصية المحاربة الأشجع في عصر الأسرة الثامنة عشر ، حيث ساهمت بشكل كبير في صد وطرد الهجمات على مصر خلال حكم زوجها ، الملك الملك أحمس الأول.
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