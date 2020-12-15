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فن

لقاء الخميسي تشارك متابعيها بـ صورة لها مع زوجها.. شاهد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها مع زوجها محمد عبدالمنصف حارس مرمى نادى وادى دجلة وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلقت لقاء الخميسى على الصورة قائلة: "صباح الخير يا عالم".

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يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب. 


"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.

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