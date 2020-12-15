كفاية أعذار.. رئيس النصر السعودي ينفجر في وجه اللاعبين بسبب سوء النتائج

شن صفوان السويكت رئيس نادي النصر السعودي هجوما عنيفا على لاعبي العالمي، بسبب نتائج الفريق الكارثية في مسابقة الدوري هذا الموسم.





وذكرت صحيفة الرياضة السعودية، أن صفوان السويكت طالب لاعبيه الفريق بمسح الصورة المتواضعة للفريق التي ظهروا بها خلال الفترة الماضية، والتي خسروا فيها مجموعة كبيرة من النقاط.





وأضافت الصحيفة، أن صفوات السكويت، قال لـ اللاعبين أيضا خلا لجتماعه معهم أمس، الإثنين:" كفايا أعذار، فالنصر لا يقف علي ولا عليكم، لابد من أن تظهروا الرغبة والحماس خلال المباريات المقبلة".





وتابع السويكت:" يكفي رمي التهم على مدرب الريق، بعض المباريات يستطيع فريقنا الفوز بها بدون مدرب".





وواصل:" أي لاعب ليس لديه الرعبة في اللعب لأمور نفسية فليخبرنا بذلك، وله ما قبلة على الجبين".





ووعد السويكت اللاعبين بتسلم رواتبهم المتأخرة خلال الأيام القليلة المقلبة، حسبما أشارت الصحيفة الرياضية.









وخاض فريق النصر 8 مباريات في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، فاز خلالهما في مباراة وحيدة وتعادل في مثلها، بينما خسر 6 مواجهات.





ويحتل النصر المركز الـ 15 وقبل الأخير في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن ضمك صاحب المركز الأخير.





يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".