"عليا أوي" تحقق النجاح في أولى تجاربها الغنائية وتقترب من 2 مليون مشاهدة

حقق كليب "بطلة حياتك" للإنفلونسر الشهيرة عليا أوي نجاح كبير بعد طرحه بأسبوع واحد فقط حيث اقترب من ٢ مليون مشاهدة على يوتيوب بعد ان وصل للمركز الرابع في الترند العام على مصر.





اغنية "بطل حياتك" من كلمات محمد انيس والحان يس جمال وتوزيع كريم عبدالوهاب وتم تصوير الاغنية بطريقة الفيديو مع المخرج الشاب محمد القاضي الذي اعتمد فى الكليب على ظهور عليا بألوان مبهجة تعطي طاقة إيجابية وتتلاءم مع كلمات الأغنية.

وحظي الكليب بتفاعل كبير من قبل الجمهور الذي أشاد بصوت عليا فى تجربتها الاولي فى مجال الغناء إضافة الى إطلالتها التي تترجم كلمات الاغنية وتبث البهجة خلال مشاهد الأغنية.





عليا اوي من أشهر «الإنفلونسير»، أطلقت على نفسها بهذا الاسم كناية عن الثقة بالنفس، اختصاصها تقديم الفيديوهات وتقييم المنتجات التي تقوم بشرائها، وتقدم بعض النصائح للسيدات عن المكياج وكيفية شراء الملابس، ويتجاوز عدد متابعيها المليون و400 ألف شخص عبر حسابها على الفيسبوك.





شاهد الكليب

https://youtu.be/qwIF4ge-nso