بحبك أكتر من الزمالك .. شيكابالا يلبي طلب مشجع صغير بكى لرؤيته .. شاهد

انتشر منذ أيام قليلة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو قصير لطفل صغير يبكي لوالده ويطلب منه الذهاب للنادي لرؤية نجم الزمالك شيكابالا.

ووصل صاحب الفيديو للاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، واستقبله فى النادي بكل حب، والولد بكل عفوية قال له: "بحبك يا شيكا أكتر من الزمالك"، ولما سأله شيكابالا: "بتشجع ليفربول علشان بتحب محمد صلاح"، قاله الطفل: "بشجعك انت".

وتم تداول الفيديو على السوشيال ميديا، وتفاعل معه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تحققت امنية الطفل بالذهاب لرؤية شيكابالا.

الجدير بالذكر، أن لجنة الكرة بنادي الزمالك قررت تعديل عقد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، خاصة أن قيمة عقده الحالي لا تتناسب مع قدرات شيكابالا، وهو قائد الزمالك.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو النادي الأبيض جلسة مع شيكابالا في الأيام القليلة المقبلة من أجل توقيع عقود جديدة بمقابل مادي يتناسب مع قدرات اللاعب.





وسجل شيكابالا هدفين في آخر مباراتين للفريق أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا وأمام الطلائع في نصف نهائي كأس مصر.

و قررت اللجنة تعديل عقد مصطفى محمد مهاجم الفريق لأنه يحصل على مقابل مادي لا يتناسب معه، كما سيتم تعديل عقود كل من محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق.

https://www.facebook.com/YaZamalek/posts/3831152050249430