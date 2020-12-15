محافظ الإسكندرية: نوة قاسم انتهت وارتفاع الموج فى البحر وصل إلى 6 أمتار

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الأمطار بدأت صباح واستمرت حتى غروب اليوم الثلاثاء، مؤكد أن المحافظة عملت خريطة تضم النقاط الساخنةبهدف التعامل السريع والفوري مع أي تجمع لمياه الأمطار.





وأضاف الشريف، لقاء مع هاني النحاس، مراسل برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، من تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن تم إعادة توزيع سيارات الصرف الصحي لإزالة مياه الامطار من الشوارع في أسرع وقت، مشيرا إلى انه غدا تعود الدراسة مع فرص لسقوط أمطار خفيفة.





وأضاف المحافظ، أنه لم تحدث أي إعاقة للحركة في شوارع الاسكندرية بسبب الأمطار ونوه قاسم، لافتا إلى أن ارتفاع الامواج في نوة القاسم وصل إلى 6 أمتار.





وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، أن سيارات الصرف الصحي متواجدة في مناطق تجمعات المياه، أجهزة الرصد في القوات البحرية على مستوى عالي وهناك تنسيق على مستوى عال.



