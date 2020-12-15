وزير المالية: حملات التشكيك ضد مصر مستمرة طالما أننا نسير على الطريق الصحيح

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تواجه تحديات ضخمة تراكمت عبر عشرات السنوات، مضيفا أن مصر دولة بها أكثر من 100 نسمة.





وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المشروعات الجديدة والاستثمارات توفر فرص عمل جديدة، متابعا أنه نستهدف تحسين حياة المواطن من تعليم وصحة.



