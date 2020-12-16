أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم

حيرة تشغل جميع عشاق كرة القدم في كل الأركان عن اختيار اللاعبين الأفضل في تاريخ الساحرة المستديرة، فعند ظهور لاعب مؤثر مع فريقه لمدة يظن البعض أن من ضمن الأفضل في التاريخ، لكن بالنظر إلى الإحصائيات تستطيع وبكل سهولة انتقاء اللاعبين المؤثرين مع منتخاباتهم وأنديتهم بل يلقبونهم الجماهير بالأساطير.





يستعرض صدى البلد أفصل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم وذلك من خلال السطور التالية:.





- بيليه





الأسطورة البرازيلية بيليه أعظم لاعب كرة قدم فى كل العصور صاحب أرقام وسجلات كروية عديدة تظل قائمة لعقود طويلة من الزمن ، هداف المنتخب البرازيلى على مر التاريخ بـ 77 هدفًا من 91 مباراة بقميص السيلساو إضافة إلى 15 هدفًا وديًا.









حصل على كأس العالم لمدة 3 سنوات من أصل مشاركة في 5 سنوات مع منتخب البرازيل ، صاحب الأرقام القياسية حيث يعد أكثر من سجل أهدافا في تاريخ الكرة بواقع 1283 هدفًا من 1363 مباراة.





يعد أصغر لاعب يسجل في تاريخ كأس العالم، كما يعد أصغر من سجل هاتريك في المونديال، وصاحب 92 هاتريك في التاريخ.





- مارادوانا





أسطورة تاريخية، دائمًا ماتضعه الجماهير في مقارنة مع البرازيلي بيليه كأفضل من لمس كرة القدم، حيث قدم الثنائي مهارات لاتصدق مع المدافعين ومتعة كروية غير معقولة.









حقق الراحل دييجو أرماندو مارادونا 11 بطولة سواء مع منتخب بلاده الأرجنتين، أو مع الأندية التي شارك فيها طوال مسيرته الكروية.

وشارك مارادونا 429 مباراة مع المنتخب والأندية التي شارك فيها، وأحرز 301 هدف، وسنذكر بالتفصيل إنجازات وأهداف مارادونا مع التانجو، والفرق التي لعب لها.





- يوهان كرويف





أسطورة الماضي والحاضر في هولندا وخاصة في برشلونة ، صاحب أسلوب التيكي تاكا الذي يعتمد عليه أغلب مدربي كرة القدم في الوقت الحالي وليس البلوجرانا فقط.









حقق العديد من البطولات سواء مع أياكس أو برشلونة أو مع المنتخب بإستثناء كأس العالم ، كما حصل على الكرةة الذهبية كلقب فردي إلى جانب العديد من الجوائز والبطولات.





- زين الدين زيدان





لا جدال حول وضع الاسطورة الفرنسية زيدان ضمن أفضل لاعبين في تارخ كرة القدم فلا أحد يختلف أبدًا على إمكانياته أو مهاراته .









لعب زيدان مع ريال مدريد ويوفينتوس يجانب منتخب فرنسا حيث توج ببطولة كأس العالم وأوروبا ودوري الأبطال للأندية والدوري الإسباني والإيطالي وسجل العديد من الأهداف .





- فرانز بيكنباور

اللاعب الأفضل في تاريخ ألمانيا بشهادة الجميع، حيث يعد الرجل الذي حقق كأس العالم كلاعب وكمدرب وحقق الكرة الذهبية في أكثر من مناسبة، إنه يلقب بـ القيصر بيكنباور.









- جيرد مولر





الألماني جيرد مولر أسطورة لا يمكن تكرارها ، فقد يصنف في ترتيب الأكثر تهديفا مع منتخب بلاده ويأتي في المركز ال 11 مع الأخذ في الإعتبار مشاركته في عدد أقل من المباريات .









يلقب بـ البومبر كما أُطلق عليه طوال مسيرته ، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 1970، كما أحرز لمنتخب ألمانيا الغربية 10 أهداف في كأس العالم بالعام نفسه وحصل على جائزة الحذاء الذهبي كجائزة فردية.





يُصنف البومبر كاأنه تاسع أفضل لاعب أوروبي في القرن العشرين وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء الاخير.





- ألفريدو دي ستيفانو





لاعب ذو قوة بدنية لا يستهان بها ، كان لايكل ولا يمل من الركض ، كان لايتعب أبدًا مثلما وصفه اللاعبين الذين شاركوا أمامه بالفعل .









سيطر على كل شئ في الخمسينات وجعل ريال مدريد يهيمن على البطولات حيث حقق 5 ألقاب أوروبية مع النادي الملكي حينها ، فلا أحد يختلف على وضعه ضمن أفضل اللاعبين في التاريخ .





- إيزيبيو

ولد إيزيبيو عام 1942، ويُصنف كـ واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم من العصر القديم ، لقد أحرز 63 هدفًا في منافسات الأندية على صعيد قارة أوروبا ليكون تاسع أكبر الهدافين بالفعل.

إيزيبيو هو ثامن أكثر من سجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وتحدث عنه النجوم القدماء أنه يستجق دائما منزلة كبيرة تجعله من الأفضل اللاعبين في التاريخ .





- ليونيل ميسي





إذا تحدثنا عن ميسي فلا حصر لنا من النقاط في شرح أسطورة بحجم وموهبة ميسي فقد تحدث عنه جوارديولا أنه من أفضل من لمس الساحرة المستديرة في التاريخ فلن يأتي من بعده أبدا ، فمن شاهده كان محظوظا .









وتوج ميسي بالعديد من الألقاب الفردية التي لاحصر لها ، سجل ميسي غالبية أهدافه في الدوري الإسباني بواقع 449 هدفًا في 496 مباراة وساهمت في الفوز بعشرة ألقاب، وبالنسبة لباقي البطولات استطاع ليو إحراز 118 هدفًا في 147 لقاء بدوري أبطال أوروبا الذي توج به أربع مرات، 53 هدفًا في 75 مباراة لعبها في كأس ملك إسبانيا الذي تحصل عليه الأرجنتيني في 6 مناسبات، بالإضافة إلى 13 هدفًا في كأس السوبر الإسباني، 5 أهداف في كأس العالم للأندية و3 أهداف في كأس السوبر الأوروبي.





حصل على جائزة الكرة الذهبية لستة أعوام كأفضل لاعب كرة قدم في العالم ، كما توج بالعديد من الألقاب مع فريقه الأبدي برشلونة ، حصل على الحذاء الذهبي كأفضل لاعب في أوروبا 6 مرات في تاريخه .





- كريستيانو رونالدو





صراع تاريخي أو مايسمى بصراع العصر الكروي الديث بينه وبين ميسي فحينما يتوج البرغوث الارجنتني ليونيل بجائزة فردية تجد رونالدو يتوج بمثلها بعد فترة قليلة أو العكس .





حصل رونالدو على العديد من الجوائز بجانب تسجيله العديد من الأهداف التاريخية في مسيرته فقد يحتاج أيضًا سطور طويلة لشرح كيفية وصوله لتلك المرحلة من البطولات والجوائز الفردية .









يملك رونالدو سجلًا تهديفيًا أفضل من ميسي في الدوري الإسباني حيث أحرز البرتغالي 311 هدفًا في 292 مباراة، مما يعني أن تواجده لفترة أطول في إسبانيا كان يمكن أن يساعده على تخطي ميسي في المجمل، خاصة ً وأنه اكتسح الكل في دوري أبطال أوروبا وهو لاعب لريال مدريد"في الأخر"





انضم رونالدو ليوفنتوس في الصيف الماضي وأحرز 28 هدفًا فقط في أول مواسمه بالدوري الإيطالي وهو رقم أقل بكثير من إحصائياته في السنوات القليلة الماضية، وسيسعى الدون لتعويض ذلك في الفترة المقبلة بعد تعيين مدرب جديد ذو فلسفة هجومية من شأنها أن تساعد في تحسن أرقام النجم البرتغالي الذي لا يكل ولا يمل من تحطيم الأرقام.





حصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا 6 مرات في تاريخه بينما حصل على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات في تاريخه فهو يعد من أحد أساطير هذه اللعبة.