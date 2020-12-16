سعر الذهب اليوم 16-12-2020

ننشر أسعار الذهب اليوم بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020.
وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا ما بين 807 و 809 جنيهات.
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وبلغ سعر الجرام عيار 24 ما بين 922 و 925 جنيهًا.
ووصل سعر الجرام عيار 18 ما بين 692 و 693 جنيهًا.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو6472 جنيهًا.
وبلغ سعر الذهب عالميا 1853 دولارًا للأوقية.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.