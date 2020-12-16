سعر الذهب اليوم 16-12-2020

ننشر أسعار الذهب اليوم بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا ما بين 807 و 809 جنيهات.

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وبلغ سعر الجرام عيار 24 ما بين 922 و 925 جنيهًا.

ووصل سعر الجرام عيار 18 ما بين 692 و 693 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو6472 جنيهًا.





وبلغ سعر الذهب عالميا 1853 دولارًا للأوقية.



