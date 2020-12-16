ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القومي للمرأة: أجهزة الدولة ستتحرك بحزم إذا ثبت تلقي فتاة ميت غمر أي تهديد.. فيديو

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:52 ص
القومي للمرأة
القومي للمرأة
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، إن بسنت ضحية التحرش إذا ثبت أنها تلقت أي تهديدات من المتحرشين؛ تتحرك أجهزة الدولة بشكل حازم ونحن نتابع قضيتها وندعمها قانونيًا وجميع الأجهزة تقف معها ويجب وقف نشر معلومات عن هذه القضية لأننا لا نعلم حقيقتها.

وأضافت عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناة أون إى، أن النيابة العامة عند تلقيها بلاغ بسنت؛ ألقت القبض علي المتهمين وحبستهم علي ذمة القضية 15 يومًا، وقضية بسنت تنطبق تحت قانون حماية البيانات الشخصية المعلومات، ونحن نقف معها بالفعل.

وكانت قد أوضحت بسنت ضحية التحرش بميت غمر، أنا عمري 23 سنة وفي السنة الثالثة من المرحلة الجامعة، وأكدت وهي تنهار من البكاء، أن يوم الخميس الماضي، وهو يوم الواقعة، تحرش بي 7 أشخاص، ولم أستطع مقاومتهم، وفي اليوم التالي حررت بلاغًا ضدهم، وهذا بعد ما قام الجميع بدعمي.

وأضافت "بسنت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناة أون إى، أنني يجب علي الذهاب الي النيابة اليوم، وأنا خائفة من المتهمين؛ بسبب تهديدهم لي بالقتل أو إلقاء "مياه نار" علي وجهي، وكانوا يقومون بمراقبتي، ويعلمون جميع تحركاتي.

وأوضحت بسنت، أن "المحامي الخاص بهؤلاء المتحرشين ظهر لايف أمس علي السوشيال ميديا وطعنني في شرفي وقاموا بعمل حملة لتشويه سمعتي علي الفيس بوك وقاموا بعمل هاشتاج ".

وتابعت "بسنت": "هؤلاء الأشخاص رجال اعمال، ورسائل التهديد وصلت اليَّ عن طريق حساباتهم الشخصية علي وسائل التواصل الاجتماعي، وقاموا بتهديد صاحب العمارة التي نسكن بها"، قائله وهي تبكي "أهلي هيطِّردوا من العمارة بسببي".

وأكملت "بسنت": "أنها خائفة ولا تعرف ماذا تفعل الآن"، مضيفة أن المتحرشين يريدون إيذاء جميع عائلتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

علقة الموت.. حبس الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص بالزقازيق

فوجئنا بيها ماشية شبه عريانة.. قرار جديد عن 7 شباب اعتدوا على فتاة بالدقهلية

وشهرتها بسنت حطبة.. القصة الكاملة لـ ياسمين ضحية التحرش الجماعي بميت غمر

أكثر من 300 شاب تجمعوا بالشارع.. مفاجأة تقلب الموازين في قضية التحرش بفتاة ميت غمر

حالة نفسية سيئة.. تفاصيل جديدة فى واقعة التحرش بفتاة ميت غمر

محاولات تهديد كثيرة من المتحرشين..فتاة ميت غمر تتعرض لـ أكبر حملة تشهير في مصر

ترشيحاتنا

هددوني بالقتل والتشويه بمية النار.. بسنت ضحية التحرش في ميت غمر تنهار على الهواء.. فيديو

شاهد.. برومو أحدث أغاني الهضبة عمرو دياب

الرقية الشرعية للأطفال .. للتحصين من الأذى والحسد

الصحة العامة بجامعة الزقازيق: لقاحات كورونا دخلت مرحلة التصنيع السريع .. فيديو

نخشى كابوس 2005.. لاعب الزمالك السابق يكشف سبب إقالة مرتضى منصور

مستشار الرئيس للصحة يعلن أول فئة تتلقى لقاح كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تضيف ابتسامة رائعة على وجوه أطفال إسبانيا

وصفة لتبييض الجسم من أول استعمال

احذر.. استخدام ورق الألومنيوم في الطعام يهدد صحتك