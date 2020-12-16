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أخبار العالم

مجلس الأمن يطالب بانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:42 ص
مجلس الأمن يطالب
مجلس الأمن يطالب بانسحاب المرتزقة من ليبيا
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قسم الخارجي
طالب مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

ودعا أعضاء مجلس الأمن، في بيان، إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في 23 أكتوبر، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وشدّد بيان أعضاء مجلس الأمن على أهمية وجود آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعّالة تقودها ليبيا.

ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مقترحات إلى مجلس الأمن بشأن هذه الآلية وكيفية تنفيذها.

في سياق آخر، ذكرت وكالة "رويترز" أن  مجلس الأمن الدولي وافق على قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعيين نيكولاي ملادينوف مبعوثه الحالي للشرق الأوسط، ليصبح مبعوثا خاصا له إلى ليبيا.

كما وافق المجلس على تعيين النرويجي تور وينسلاند منسقاً أممياً خاصاً لعملية السلام بالشرق الأوسط.
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