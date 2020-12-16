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أخبار العالم

قبل الإغلاق الصارم.. قفزة قياسية في وفيات كورونا بـ ألمانيا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:49 ص
تفشي كورونا في ألمانيا
تفشي كورونا في ألمانيا
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شيماء مصطفى
سجلت ألمانيا قفزة قياسية في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.


ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء عن معهد "روبرت كوخ"، رصد 27728 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال أمس، فيما بلغت الوفيات الجديدة 952 حالة.


وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و379238 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 23427 منذ بداية تفشي الوباء.


وفي وقت سابق، أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن قلقها من الوضع الحالي لجائحة فيروس كورونا المستجد في بلادها، مضيفة أنها تتوقع أن يكون شهرا يناير وفبراير القادمان "صعبين جدا".


فيما وصف الرئيس الألماني، فرانك شتاينماير، في خطاب تليفزيوني، الاثنين الماضي، الوضع مرة أخرى بأنه "خطير للغاية"، مضيفا أن وضع العدوى يهدد بالخروج عن السيطرة.


وتبدأ ألمانيا اليوم، الأربعاء، إغلاقا هو الأكثر صرامة في تاريخ البلاد، حيث جاء القرار الذي يعد الثاني بعد موافقة الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، في ضوء استمرار ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا.
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